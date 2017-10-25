Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Канадский новичок «Амура» не боится хабаровской зимы и готов к частым перелетам

К «тиграм» присоединился опытный форвард Александр Пикар.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

В Хабаровск сегодня, 25 октября, прилетел канадский хоккеист Александр Пикар. Уроженец Квебека теперь будет выступать за «Амур» на позиции крайнего левого нападающего. Форвард уже прибыл в расположение хабаровского клуба и пообщался с местными журналистами, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского «Амура» за один сезон преодолевают по воздуху около 80 тысяч км. За «тиграми» закрепилось звание самого летающего клуба в КХЛ. В разговоре с корр. информагентства канадский форвард отметил, что его это не смущает.

— Я готов к частым перелетам. Я уже разговаривал со своими друзьями, которые играют во Владивостоке, они мне рассказали об этом. Кроме того, моя семья находится не здесь, так что я в любом случае готов много летать, меня это не останавливает, — прокомментировал Александр Пикар.

Впереди у новичка «Амура» консультации с клубным врачом и адаптация. Форвард сообщил, что с игрой «тигров» почти не знаком, поэтому с интересом ждет первую тренировку.

— Я успел посмотреть лишь некоторые нарезки голов «Амура». К сожалению, проблема в том, что видео КХЛ в Канаде заблокировано, поэтому возможности хорошо ознакомиться с тактикой не получилось, — отметил канадец.

Не пугает форварда и русская зима. По словам Пикара, в Квебеке, где он родился, в холодное время года очень морозно.

— У нас снега зимой бывает даже больше, чем в России, и очень холодно, до -40 градусов. Так что я приехал в теплой куртке, и к русским морозам готов, — сообщил хоккеист.

Кроме того, Александр Пикар пообещал показать на льду настоящий канадский хоккей. По словам спортсмена, он не лезет первым в драку, но любит играть агрессивно, а в случае конфликта непременно вступится за своих сокомандников.

Информагентство ранее сообщало о подписании одностороннего годового контракта с Александром Пикаром. Хоккеист с опытом игры в НХЛ и АХЛ стал обладателем кубка Колдера в 2012 году. Прошлый сезон канадец провел в чешской Экстралиге, где в 25 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (7 голов и 13 передач), а в 11 играх плей-офф — 5 очков (3+2), выступая за «Градец Кралове».

Сейчас у «Амура» небольшой перерыв после очередной выездной серии. В «Платинум Арене» хабаровская команда сыграет 29 октября — в гости приезжает «Нефтехимик» из Нижнекамска. Вполне возможно, что в этом матче Александр Пикар уже выйдет на лед в форме «тигров».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодние каникулы у россиян продлятся десять дней
Новый формат новостей — лента ИА AmurMedia в Instagram
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь