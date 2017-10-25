Канадский новичок «Амура» не боится хабаровской зимы и готов к частым перелетам

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

В Хабаровск сегодня, 25 октября, прилетел канадский хоккеист Александр Пикар. Уроженец Квебека теперь будет выступать за «Амур» на позиции крайнего левого нападающего. Форвард уже прибыл в расположение хабаровского клуба и пообщался с местными журналистами, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского «Амура» за один сезон преодолевают по воздуху около 80 тысяч км. За «тиграми» закрепилось звание самого летающего клуба в КХЛ. В разговоре с корр. информагентства канадский форвард отметил, что его это не смущает.

— Я готов к частым перелетам. Я уже разговаривал со своими друзьями, которые играют во Владивостоке, они мне рассказали об этом. Кроме того, моя семья находится не здесь, так что я в любом случае готов много летать, меня это не останавливает, — прокомментировал Александр Пикар.

Впереди у новичка «Амура» консультации с клубным врачом и адаптация. Форвард сообщил, что с игрой «тигров» почти не знаком, поэтому с интересом ждет первую тренировку.

— Я успел посмотреть лишь некоторые нарезки голов «Амура». К сожалению, проблема в том, что видео КХЛ в Канаде заблокировано, поэтому возможности хорошо ознакомиться с тактикой не получилось, — отметил канадец.

Не пугает форварда и русская зима. По словам Пикара, в Квебеке, где он родился, в холодное время года очень морозно.

— У нас снега зимой бывает даже больше, чем в России, и очень холодно, до -40 градусов. Так что я приехал в теплой куртке, и к русским морозам готов, — сообщил хоккеист.

Кроме того, Александр Пикар пообещал показать на льду настоящий канадский хоккей. По словам спортсмена, он не лезет первым в драку, но любит играть агрессивно, а в случае конфликта непременно вступится за своих сокомандников.

Информагентство ранее сообщало о подписании одностороннего годового контракта с Александром Пикаром. Хоккеист с опытом игры в НХЛ и АХЛ стал обладателем кубка Колдера в 2012 году. Прошлый сезон канадец провел в чешской Экстралиге, где в 25 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (7 голов и 13 передач), а в 11 играх плей-офф — 5 очков (3+2), выступая за «Градец Кралове».