Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
06:00 (мск), источник: РИА Новости

Забросавшего российскими флажками Трампа активиста арестовали

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция арестовала мужчину, бросившего в сторону президента США Дональда Трампа пачку российских флажков. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Источник: Reuters

Инцидент произошел во вторник в здании Капитолия в Вашингтоне, когда глава государства проходил мимо журналистов. Активист сопровождал свои действия криками «Трамп — это измена!». Президент проигнорировал произошедшее, а полиция не сразу отреагировала на случившееся.

Каким образом активист пробрался в число журналистов, несмотря на жесткие меры безопасности, выяснить не удалось.

Полиция Капитолия, занимающаяся охраной конгресса, предъявила активисту обвинения в «противоправных действиях», сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы. Его также допросили сотрудники службы безопасности конгресса.

По данным Fox News, активиста зовут Райан Клейтон. Мужчина представляет группу «Американцы действуют». В июле он уже бросал российские флаги в советника и зятя главы государства Джареда Кушнера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сорванная провокация

В конце февраля издание Washington Examiner сообщило, что организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой выступал Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов.

Группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, «флажки были конфискованы», даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что «флажки, к сожалению, были конфискованы».

Читайте также
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США

Противники Трампа обвиняют его в «сговоре с РФ» с целью победы на президентских выборах в 2016 году. И президент США, и власти РФ категорически отрицают такую возможность, называя обвинения беспочвенными.

«Журналист-ботинкометатель»

14 декабря 2008 года в Багдаде во время совместной пресс-конференции экс-президента США Джорджа Буша и бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики местный репортер Мунтазер аз-Зейди бросил в тогда еще действующего главу государства оба своих ботинка со словами: «Это тебе прощальный поцелуй, собака… от вдов, сирот и всех убитых в Ираке».

Журналиста задержали, а дело тут же приобрело скандальный оборот: поступок был классифицирован как «агрессивные действия в отношении лидера иностранного государства во время официального визита». В итоге аз-Зейди был приговорен к трем годам тюрьмы.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рынска поражена решением мужа в отношении Собчак
Слова президента дружественного Афганистана возмутили Москву
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
РФ передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь