Жители Хабаровского края «прихватывают» чужую землю

«Нашими инспекторами вынесено 144 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, — рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Комарова. — Более половины устранены. Еще 46 протоколов направлены на рассмотрение мировым судьям. Эти протоколы составлены за невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства и повторное совершение административного правонарушения в течение года. Так что тем нарушителям, кому уже вынесено предписание, лучше все же принять меры к устранению, чем потом отвечать в суде».