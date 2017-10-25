Жители Хабаровского края «прихватывают» чужую землю
За девять месяцев этого года управление Росреестра по Хабаровскому краю выявило 313 нарушений земельного законодательства. Виновников оштрафовали в общей сложности на 2 млн 334 тысячи рублей.
За девять месяцев этого года управление Росреестра по Хабаровскому краю выявило 313 нарушений земельного законодательства. Виновников оштрафовали в общей сложности на 2 млн 334 тысячи рублей.
Самое распространенное нарушение — самовольное занятие земли: нарушитель передвигает границы участка или забор на нем, «прихватывая» дополнительную территорию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Нашими инспекторами вынесено 144 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, — рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Комарова. — Более половины устранены. Еще 46 протоколов направлены на рассмотрение мировым судьям. Эти протоколы составлены за невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства и повторное совершение административного правонарушения в течение года. Так что тем нарушителям, кому уже вынесено предписание, лучше все же принять меры к устранению, чем потом отвечать в суде».