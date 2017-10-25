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05:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дожди, мокрый снег и сильный ветер «обрушатся» на Иркутскую область во второй половине дня

Предупреждение об ухудшении погоды доведено до глав муниципальных образований региона и экстренных служб.

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Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды на территории Иркутской области во второй половине дня сегодня, 25 октября. Ожидается усиление северо-западного ветра до 11−16 м/с. В западных и северо-западных районах пройдет небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом.

Предупреждение об ухудшении погоды доведено до глав муниципальных образований региона, а также должностных лиц экстренных служб с рекомендацией находиться в готовности к нештатным ситуациям, обусловленными метеорологическими явлениями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

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