Дожди, мокрый снег и сильный ветер «обрушатся» на Иркутскую область во второй половине дня
Предупреждение об ухудшении погоды доведено до глав муниципальных образований региона и экстренных служб.
Предупреждение об ухудшении погоды доведено до глав муниципальных образований региона и экстренных служб.
Метеорологи прогнозируют ухудшение погоды на территории Иркутской области во второй половине дня сегодня, 25 октября. Ожидается усиление
Предупреждение об ухудшении погоды доведено до глав муниципальных образований региона, а также должностных лиц экстренных служб с рекомендацией находиться в готовности к нештатным ситуациям, обусловленными метеорологическими явлениями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на