Взвешенных веществ в атмосфере над Хабаровском стало больше
Качество воздуха ухудшил дым от пожаров в Китае.
Качество воздуха ухудшил дым от пожаров в Китае.
В Хабаровском крае вновь возникло сильное задымление. Оно распространилось на Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский и другие районы вплоть до Комсомольского. Утром среды, 25 октября, в дальневосточной столице в атмосферном воздухе зафиксировано превышение максимально допустимых разовых концентраций тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,14 раза. По мнению специалистов, такое отклонение не опасно.
Как сообщает
«Мы ожидаем, что уже вскоре ветер изменится с
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце прошлой недели губернатор региона Вячеслав Шпорт направил в адрес главы провинции Хэйлунцзян официальное обращение, в котором попросил предотвратить пожары и не допускать пожогов травы. По прогнозам специалистов дым задержится в регионе до 27 октября.
На прошлой неделе дальневосточная столица несколько дней была окутана дымом