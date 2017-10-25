Взвешенных веществ в атмосфере над Хабаровском стало больше

В Хабаровском крае вновь возникло сильное задымление. Оно распространилось на Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский и другие районы вплоть до Комсомольского. Утром среды, 25 октября, в дальневосточной столице в атмосферном воздухе зафиксировано превышение максимально допустимых разовых концентраций тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,14 раза. По мнению специалистов, такое отклонение не опасно.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, причиной дымки, окутавшей южные и частично центральные районы региона, стали пожары в приграничных районах китайской провинции Хэйлунцзян. Информационная система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» зафиксировала больше 30 термоточек на территории.

«Мы ожидаем, что уже вскоре ветер изменится с юго-западного на южный, и дым, пришедший в край, уйдёт. В нашем регионе на текущий момент действующих лесных пожаров нет. Крупных палов травы в регионе также не зарегистрировано», — уточнили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце прошлой недели губернатор региона Вячеслав Шпорт направил в адрес главы провинции Хэйлунцзян официальное обращение, в котором попросил предотвратить пожары и не допускать пожогов травы. По прогнозам специалистов дым задержится в регионе до 27 октября.