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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семена кремлёвской ёлки высадят в Братске

Куб с семенами кремлёвской ёлки привезла в Братск руководитель общероссийского движения «Зелёный патруль» Алена Август, сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба мэрии. Семена высадят в городе по федеральному проекту «Детки кремлёвской ёлки». Выросшие в разных городах деревья затем перевезут обратно в Москву и высадят в кремлёвской роще.

Алена Август рассказала, что в 2015 году из древесины главной ёлки страны были изготовлены клюшки для детских хоккейных команд, а в прошлом году — скворечники. В этом году специальные экокубы с десятью семенами шишек и необходимым для высадки субстратом были разосланы по всей стране и за ее пределы, в том числе в Африку, Италию и Чехию.

Об участии Братска в проекте «Детки кремлевской ёлки» мэр Сергей Серебренников сообщил в марте 2017 года во время подведения итогов научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе». Соответствующее соглашение было заключено между муниципалитетом, МБУ ДО «Эколого-биологический центр», ОГАУ «Братский лесхоз» и общественным движением «Зелёный патруль».

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