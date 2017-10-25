Семена кремлёвской ёлки высадят в Братске
Куб с семенами кремлёвской ёлки привезла в Братск руководитель общероссийского движения «Зелёный патруль» Алена Август, сообщает 24 октября 2017 года
Куб с семенами кремлёвской ёлки привезла в Братск руководитель общероссийского движения «Зелёный патруль» Алена Август, сообщает 24 октября 2017 года
Алена Август рассказала, что в 2015 году из древесины главной ёлки страны были изготовлены клюшки для детских хоккейных команд, а в прошлом году — скворечники. В этом году специальные экокубы с десятью семенами шишек и необходимым для высадки субстратом были разосланы по всей стране и за ее пределы, в том числе в Африку, Италию и Чехию.
Об участии Братска в проекте «Детки кремлевской ёлки» мэр Сергей Серебренников сообщил в марте 2017 года во время подведения итогов