Семена кремлёвской ёлки высадят в Братске

Алена Август рассказала, что в 2015 году из древесины главной ёлки страны были изготовлены клюшки для детских хоккейных команд, а в прошлом году — скворечники. В этом году специальные экокубы с десятью семенами шишек и необходимым для высадки субстратом были разосланы по всей стране и за ее пределы, в том числе в Африку, Италию и Чехию.