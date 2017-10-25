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05:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшая 15-летняя школьница объявилась в Хабаровске

Связь с подростком оборвалась еще в минувшее воскресенье.

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Пятнадцатилетняя школьница, пропавшая в пригороде Хабаровска еще на прошлой неделе, сегодня вернулась к своим родным. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Ольга Щукина.

— Пропавшая девочка нашлась. Школьница сегодня сама вернулась домой. В настоящее время с ребенком все в порядке. Поиски подростка прекращены, — рассказала Ольга Щукина.

Напомним, 15-летняя горожанка пропала в Хабаровском районе в минувшее воскресенье, 22 октября. Последний раз девятиклассницу видели на остановке в селе Калинка. Школьница провожала подругу. До настоящего времени ее местонахождение оставалась неизвестным. К поискам подростка подключились полиция и волонтеры.

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