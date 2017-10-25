Приморским дачниками после 29 октября будет плохо

29 октября в Находке завершат свою работу маршруты № 31 «Кафе «Якорь» — сады «Золотое кольцо», № 32 «Арсеньева — сады «Золотое кольцо», № 33 «Рыбный порт — сады «Родничок», № 34 «Автовокзал — сады «Липовка» и продленный до разворотной площадки № 3 «ДСУ — Рыбный порт».

Эти автобусы работали для дачников города и были запущены в сезон работ на огородах. После 29 октября в зимнем режиме останется работать только маршрут № 3, сокращенный до остановки «ДСУ».