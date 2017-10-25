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05:49 (мск), источник: Newslab.ru

Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новак стала звездой бала журнала Tatler (видео)

Накануне у юных наследниц политиков, артистов и спортсменов состоялся первый выход в большой свет.

Вечером 23 октября в Москве прошел седьмой ежегодный бал дебютанток журнала Tatler. На мероприятии собралась вся светская Москва. Дебютанток в Колонный зал Дома Союзов доставили 12 автомобилей Bentley. Все гости были в дорогих украшениях и нарядах.

Обычно дебютантки приходят с родителями и другими родственниками. Возраст участниц разный: кто-то еще ходит в школу, а кто-то заканчивает вуз. Но все они дочери известных артистов, бизнесменов, спортсменов и политиков. В этом году бал посетили дочери фигуристки Татьяны Навки и певца Александра Малинина, внучка Иосифа Бродского, прапраправнучка Матильды Кшесинской. Внимание многих привлекла Алина Новак, дочь 46-летнего министра энергетики России Александра Новака, который ранее был первым заместителем губернатора Красноярского края.

По данным федеральных СМИ, Алина Новак намеревается пойти по стопам отца, поэтому учится на четвертом курсе международно-правового факультета МГИМО по специальности «энергетика». Она уже успела пройти стажировку в посольстве России в Испании, где занималась переводами и документацией.

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 Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новак стала звездой...
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