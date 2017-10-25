Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новак стала звездой бала журнала Tatler (видео)
Накануне у юных наследниц политиков, артистов и спортсменов состоялся первый выход в большой свет.
Накануне у юных наследниц политиков, артистов и спортсменов состоялся первый выход в большой свет.
Вечером 23 октября в Москве прошел седьмой ежегодный бал дебютанток журнала Tatler. На мероприятии собралась вся светская Москва. Дебютанток в Колонный зал Дома Союзов доставили 12 автомобилей Bentley. Все гости были в дорогих украшениях и нарядах.
Обычно дебютантки приходят с родителями и другими родственниками. Возраст участниц разный:
По данным федеральных СМИ, Алина Новак намеревается пойти по стопам отца, поэтому учится на четвертом курсе