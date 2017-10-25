Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
12Праздник миллиона огней
05:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Колесо обозрения планируют открыть в Иркутске 31 декабря

Сейчас подрядчик готовит площадку для установки аттракциона.

Источник: IrkutskMedia.ru

Колесо обозрения планируют открыть на острове Малый Конный в Иркутске для местных жителей 31 декабря 2017 года. В настоящее время осуществляется подготовка площадки для монтажа аттракциона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

В ноябре месяце начнется установка колеса обозрения.

— По словам подрядчика, аттракцион планируется открыть 31 декабря — отметили в пресс-службе.

Также колесо обозрения будет с закрытыми кабинками, что позволит работать аттракциону круглый год.

Напомним, в мае и.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации областного центра Юлия Ашуркова отметила, что колесо обозрения планируется установить до конца 2017 года. Тогда уточнялись последние нюансы — форма, цвет и прочее. Запустить колесо обозрения в производство обещали 3 июля. На создание объекта должно было уйти четыре месяца, а на транспортировку и установку — два.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Илья Сумароков: В этом году в Приангарье будет собран рекордный урожай зерна
Активисты ОНФ выявили нарушения на четырех стройках в Иркутске
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь