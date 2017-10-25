Колесо обозрения планируют открыть в Иркутске 31 декабря

Источник: IrkutskMedia.ru

Колесо обозрения планируют открыть на острове Малый Конный в Иркутске для местных жителей 31 декабря 2017 года. В настоящее время осуществляется подготовка площадки для монтажа аттракциона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

В ноябре месяце начнется установка колеса обозрения.

— По словам подрядчика, аттракцион планируется открыть 31 декабря — отметили в пресс-службе.

Также колесо обозрения будет с закрытыми кабинками, что позволит работать аттракциону круглый год.