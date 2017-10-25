Колесо обозрения планируют открыть в Иркутске 31 декабря
Сейчас подрядчик готовит площадку для установки аттракциона.
Сейчас подрядчик готовит площадку для установки аттракциона.
Колесо обозрения планируют открыть на острове Малый Конный в Иркутске для местных жителей 31 декабря 2017 года. В настоящее время осуществляется подготовка площадки для монтажа аттракциона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ноябре месяце начнется установка колеса обозрения.
— По словам подрядчика, аттракцион планируется открыть 31 декабря — отметили в
Также колесо обозрения будет с закрытыми кабинками, что позволит работать аттракциону круглый год.
Напомним, в мае и.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации областного центра Юлия Ашуркова отметила, что колесо обозрения планируется установить до конца 2017 года. Тогда уточнялись последние нюансы — форма, цвет и прочее. Запустить колесо обозрения в производство обещали 3 июля. На создание объекта должно было уйти четыре месяца, а на транспортировку и установку — два.