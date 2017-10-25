Рейд по долгостроям в Иркутске провели активисты ОНФ
Четыре недостроенных многоквартирных дома в Иркутске посетили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 24 октября 2017 года. Как сообщает
Четыре недостроенных многоквартирных дома в Иркутске посетили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 24 октября 2017 года. Как сообщает
Активисты ОНФ первым посетили объект на улице Трудовой, напротив дома № 66, где по соседству с детской площадкой находятся не до конца разобранные развалины расселенных старых деревянных домов. Как рассказала Валерия Кошечкина, правила безопасности на улице Трудовой не соблюдаются. Дети беспрепятственно могут залезть внутрь разрушенных строений и пострадать, если руины продолжат обрушаться. Кроме того, на территории накапливается всё больше бытового мусора.
У дома по адресу: улица Советская, 199а сменилась
Просторная площадка по улице Ярославского, 288 также не огорожена, несмотря на соседство со школой. На глазах участников рейда через площадку пробежали дети. «Здесь рядом с проложенными тропинками вбиты сваи, разбросаны железобетонные конструкции, во многих местах видна арматура, все это представляет опасность для детей. Как нам рассказали представители администрации Ленинского округа, в будущем году на этом участке начнется строительство детсада, что радует. Но до этого времени нужно огородить будущий строительный участок и исключить риски для ребятишек», — сказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Стрельцов.
В недостроенных
«То, что здесь полностью отсутствует безопасная среда, это очевидно. Жители попросили принять меры, чтобы к опасному долгострою у подростков не было доступа. Кроме того, дольщики обратились к активистам регионального отделения Народного фронта с просьбой помочь им решить накопившийся комплекс проблем, и пока вопросов больше, чем ответов», — сказала Кошечкина. По словам представителей администрации Свердловского округа Иркутска, пострадавшими дольщиками создан