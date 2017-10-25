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06:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Рейд по долгостроям в Иркутске провели активисты ОНФ

Четыре недостроенных многоквартирных дома в Иркутске посетили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 24 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ОНФ, всего в регионе — 16 объектов-долгостроев, по каждому из них направлены запросы в местные администрации с просьбой пояснить, каковы перспективы этих недостроев, что планируется предпринять, обеспечена ли безопасность объектов, охраняются ли они надлежащим образом.

Источник: Reuters

Активисты ОНФ первым посетили объект на улице Трудовой, напротив дома № 66, где по соседству с детской площадкой находятся не до конца разобранные развалины расселенных старых деревянных домов. Как рассказала Валерия Кошечкина, правила безопасности на улице Трудовой не соблюдаются. Дети беспрепятственно могут залезть внутрь разрушенных строений и пострадать, если руины продолжат обрушаться. Кроме того, на территории накапливается всё больше бытового мусора.

У дома по адресу: улица Советская, 199а сменилась компания-застройщик. Начинал возводить жилой дом один из иркутских вузов, однако из-за отсутствия финансирования строительство прекратилось. На огороженную территорию вокруг коробки здания оказалось легко пройти через открытую калитку.

Просторная площадка по улице Ярославского, 288 также не огорожена, несмотря на соседство со школой. На глазах участников рейда через площадку пробежали дети. «Здесь рядом с проложенными тропинками вбиты сваи, разбросаны железобетонные конструкции, во многих местах видна арматура, все это представляет опасность для детей. Как нам рассказали представители администрации Ленинского округа, в будущем году на этом участке начнется строительство детсада, что радует. Но до этого времени нужно огородить будущий строительный участок и исключить риски для ребятишек», — сказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Стрельцов.

Самая проблемная ситуация сложилась на объекте на бульваре Рябикова, 21а/3. Возведение 12-этажного дома остановилось несколько лет назад из-за банкротства застройщика.

В недостроенных блок-секциях собираются зимовать люди, несмотря на отключение тепла и горячей воды, в окнах нижних этажей разбиты стеклопакеты. При этом, отметили участники рейда, на первом этаже работает продовольственный магазин. По словам жителей, дети свободно попадают на стройплощадку, где находится шахта лифта, балконы не загорожены, внутри здания везде выступает острая арматура. Подростки здесь занимаются паркуром.

«То, что здесь полностью отсутствует безопасная среда, это очевидно. Жители попросили принять меры, чтобы к опасному долгострою у подростков не было доступа. Кроме того, дольщики обратились к активистам регионального отделения Народного фронта с просьбой помочь им решить накопившийся комплекс проблем, и пока вопросов больше, чем ответов», — сказала Кошечкина. По словам представителей администрации Свердловского округа Иркутска, пострадавшими дольщиками создан жилищно-строительный кооператив (ЖСК), который будет заниматься сбором всей правоустанавливающей документации. Именно ЖСК теперь несет ответственность за обеспечение безопасности в недостроенном жилом доме, отметила эксперт ОНФ.

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