У приморских народных дружин появится штаб

Одно из главных новшеств, вводимых законом — это краевой и муниципальные штабы добровольных народных дружин. Задача краевого штаба — обеспечение взаимодействия с государственными органами, в том числе с силовыми структурами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами ДНД в муниципальных образованиях края. В состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений и казачьих обществ. Муниципальные штабы добровольных народных дружин займутся координацией деятельности ДНД в городах и районах края.