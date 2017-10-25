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06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

У приморских народных дружин появится штаб

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты утвердили изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края», сообщает «Deita. ru».

Одно из главных новшеств, вводимых законом — это краевой и муниципальные штабы добровольных народных дружин. Задача краевого штаба — обеспечение взаимодействия с государственными органами, в том числе с силовыми структурами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами ДНД в муниципальных образованиях края. В состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений и казачьих обществ. Муниципальные штабы добровольных народных дружин займутся координацией деятельности ДНД в городах и районах края.

Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев отметил положительную динамику в развитии добровольных народных дружин. «Народные дружины сегодня работают во многих муниципалитетах Приморья. Если будут созданы штабы ДНД, то дружинники смогут спланировать свои действия, координировать их. Это позволит улучшить охрану правопорядка в нашем крае», — сказал Джамбулат Текиев.

Дмитрий Санников.

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