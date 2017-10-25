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08:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Морозы до -14 прогнозируют в Челябинской области

В Челябинской области набирают обороты зимние погодные условия. 25 октября в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -14 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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Источник: AP 2017

Также в области сохранятся гололедица и снегопад. Порывы ветра будут достигать до 16 метров в секунду.

«Переменная облачность, небольшой снег, поземок, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 4−9º, в горах и низинах до минус 14º, днем — от плюс 2º до минус 3», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим также, что засыпало снегом трассу М5 в Челябинской области на перевале Уреньга. Региональное ГИБДД просит водителей отказаться от дальних поездок в этом направлении. Как передает «Урал-пресс-информ» со ссылкой на управление дорог «Южный Урал», движение в настоящее время на трассе М-5 сохраняется в рабочем режиме. Дорожное покрытие мокрое, обработано специальными противогололедными средствами. Нарушения видимости на трассе М-5 не зафиксировано, в настоящее время осадков нет.

Как сообщалось ранее, в Брединском и Троицком районах сохраняется неблагоприятная обстановка на дорогах в связи с обильными снегопадами. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС.

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