Морозы до -14 прогнозируют в Челябинской области
В Челябинской области набирают обороты зимние погодные условия. 25 октября в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -14 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Челябинской области набирают обороты зимние погодные условия. 25 октября в ночные часы прогнозируется понижение температуры до -14 градусов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Также в области сохранятся гололедица и снегопад. Порывы ветра будут достигать до 16 метров в секунду.
«Переменная облачность, небольшой снег, поземок, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер
Добавим также, что засыпало снегом трассу М5 в Челябинской области на перевале Уреньга. Региональное ГИБДД просит водителей отказаться от дальних поездок в этом направлении. Как передает «Урал-пресс-информ» со ссылкой на управление дорог «Южный Урал», движение в настоящее время на трассе М-5 сохраняется в рабочем режиме. Дорожное покрытие мокрое, обработано специальными противогололедными средствами. Нарушения видимости на трассе М-5 не зафиксировано, в настоящее время осадков нет.
Как сообщалось ранее, в Брединском и Троицком районах сохраняется неблагоприятная обстановка на дорогах в связи с обильными снегопадами. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС.