Омск завалило снегом

Источник: Аргументы и факты

На сегодня, 25 октября, и ближайшие дни омские синоптики прогнозирует снегопады и дожди. Как сообщили omsk.aif.ru в Омском гидрометцентре, с 25 по 31 октября по области ожидается неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром и резкими перепадами температуры и давления.

В связи с этим Омская ГИБДД обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий.

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