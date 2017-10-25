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07:03 (мск), источник: АиФ Омск

Омск завалило снегом

Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении дорожных условий.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Аргументы и факты

На сегодня, 25 октября, и ближайшие дни омские синоптики прогнозирует снегопады и дожди. Как сообщили omsk.aif.ru в Омском гидрометцентре, с 25 по 31 октября по области ожидается неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром и резкими перепадами температуры и давления.

В связи с этим Омская ГИБДД обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных погодных условий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Также, необходимо уделить внимание дорожной ситуации возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

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