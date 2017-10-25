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06:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Долгожданный клиент»: бывший тренер «Спартака-Приморье» Эдуард Сандлер вышел на свободу

Сразу после освобождения успешный в прошлом спортивный менеджер отправился в парикмахерскую.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Осужденный за мошенничество при получении 6 млн рублей бывший главный тренер БК «Спартак-Приморье» вышел на свободу во вторник, 24 октября. Практически сразу после своего приезда во Владивосток Сандлер отправился в одну из модных мужских парикмахерских, где сделал себе новую стрижку, сообщает ИА PrimaMedia. Свой новый имидж бывший генменеджер «Спартака» продемонстрировал на своей страничке в Instagram. Его парикмахер оставил к записи комментарий: «Долгожданный клиент!».

Другие подписчики в большинстве своем также приветствовали возвращение Эдуарда Сандлера и поздравляли с выходом на свободу. В ходе прямой трансляции, которую Эдуард запустил сразу после освобождения, он, в частности, пообещал коллегам по работе в сахалинском спортивном клубе «Сахалин» вскоре приехать на остров. Во время работы в баскетбольной островной команде в качестве главного тренера Эдуард Сандлер выиграл с ней чемпионат Суперлиги.

Ранее Шкотовский районный суд Приморья удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Эдуарда Сандлера, который чуть больше года назад был осужден за мошенничество при получении 6 млн рублей субсидий.

Напомним, в июле 2016 года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-директора БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера к лишению свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 2 года.

Как установлено в судебном заседании, являясь генеральным директором ООО «СпортМаркетингГрупп», Сандлер заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению баскетбольных команд (перевозка, проживание, аренда баскетбольной площадки и другое). Совместно со второй фигуранткой дела (уголовное дело в отношении которой было выделено в отдельное производство) он организовал предоставление в департамент физической культуры и спорта Приморского края заведомо подложных документов, содержащих недостоверные сведения о якобы понесенных спортивным клубом расходах. Так, достоверно зная, что услуги по аренде спортивных сооружений и автотранспорта, проживанию спортсменов, а также затраты на оплату труда тренеров детско-юношеских групп фактически не осуществлялись, при его участии были изготовлены подложные документы, в том числе счет-фактуры, акты выполненных работ на оплату указанных услуг, ведомости расходов на оплату труда и другие. В дальнейшем на основании указанных документов из краевого бюджета было перечислено более 6 млн рублей, которыми фигуранты дела распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия с Сандлером заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, во исполнение условий которого причиненный ущерб возмещен в добровольном порядке.

В колонию осужденный попал 17 октября 2016 года, после всех апелляций.

Согласно предоставленной на одном из судебных заседаний справки ГУФСИН, Эдуард Сандлер «в центре трудовой адаптации трудоустроен не был по причине отсутствия свободных рабочих мест, к работам по благоустройству колонии привлекался согласно графика. К труду относился добросовестно, проявляя разумную инициативу. За весь срок отбывания наказания имеет одно взыскание, которое снято поощрением. Дружеские отношения поддерживал с рядом осужденных положительной направленности. С 6.03.2017 года состоял на облегченных условиях отбывания наказания. В подготовке и проведении воспитательных мероприятий активного участия не принимал, но посещал их регулярно. Из проведенных бесед воспитательного характера, делал для себя правильные выводы. Вину в совершении преступления признал. Связь с родственниками поддерживал путем переписки».

Как пояснила корр. ИА PrimaMedia начальник пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю Виктория Завьялова, освобожденный по УДО выходит из колонии после вступления решения суда в законную силу и поступления соответствующих документов в службу исполнения наказаний.

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