Первый снег растает в субботу — синоптики

Ночью и утром 25 октября в Новосибирской области «отмечался весь букет неблагоприятных и опасных явлений» — снегопад интенсивностью 3−6 миллиметров за полусутки, ветер в порывах до 17−22 метров в секунду, рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Также отмечались слабые метели, отложения мокрого снега на проводах, гололедные явления. Утром в Новосибирской области кое-где образовался снежный покров высотой до 1−3 сантиметров, а у наших соседей в Томской области — местами до 12−18 сантиметров.

<div id="vk_post_-31101527_6054831"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_6054831", -31101527, 6054831, 'P_5m6vbYR5zBz_0nkg1rktDhYYAn')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Снегопаду способствовал циклон, центр которого сейчас располагается севернее Омска, и его атмосферные фронты. В течение всей среды неблагоприятные погодные условия в Новосибирской области будут сохраняться. 26 октября снегопады продолжатся, хотя и станут слабее. Полностью осадки прекратятся, скорее всего, в пятницу. В эти дни произойдет понижение температуры — в ночные часы до минус 2−7, местами до минус 12 градусов. Днем температуры будет близка к нулевой отметке.

<div id="vk_post_-31101527_6054712"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_6054712", -31101527, 6054712, 'Vic4ErLNJKa68xVbVXzmta-ACps2')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Повышение температуры и дожди мы предполагаем с выходом очередного циклона 28 числа, когда температура может повыситься днем до 1−7 градусов тепла. Скорее всего, снег растает. В общем, погода до конца октября будет неустойчивой», — сказал Ренад Ягудин.

Первый снегопад привел утром в среду к серьезным пробкам в Новосибирске. По данным «Яндекс. Пробок», крупная пробка длиной 7,8 километра зафиксирована на Бердском шоссе и улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Необычно сложная пробка длиной 2,8 километра образовалась на улице Богдана Хмельницкого, в ней можно потерять около 40 минут. Слишком плотное движение на улице Ватутина по направлению к Бугринскому мосту — 8 баллов.