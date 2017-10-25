Первый снег растает в субботу — синоптики

Ночью и утром 25 октября в Новосибирской области «отмечался весь букет неблагоприятных и опасных явлений» — снегопад интенсивностью 3−6 миллиметров за полусутки, ветер в порывах до 17−22 метров в секунду, рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Также отмечались слабые метели, отложения мокрого снега на проводах, гололедные явления. Утром в Новосибирской области кое-где образовался снежный покров высотой до 1−3 сантиметров, а у наших соседей в Томской области — местами до 12−18 сантиметров.
Снегопаду способствовал циклон, центр которого сейчас располагается севернее Омска, и его атмосферные фронты. В течение всей среды неблагоприятные погодные условия в Новосибирской области будут сохраняться. 26 октября снегопады продолжатся, хотя и станут слабее. Полностью осадки прекратятся, скорее всего, в пятницу. В эти дни произойдет понижение температуры — в ночные часы до минус 2−7, местами до минус 12 градусов. Днем температуры будет близка к нулевой отметке.
«Повышение температуры и дожди мы предполагаем с выходом очередного циклона 28 числа, когда температура может повыситься днем до 1−7 градусов тепла. Скорее всего, снег растает. В общем, погода до конца октября будет неустойчивой», — сказал Ренад Ягудин.
Первый снегопад привел утром в среду к серьезным пробкам в Новосибирске. По данным «Яндекс. Пробок», крупная пробка длиной 7,8 километра зафиксирована на Бердском шоссе и улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Необычно сложная пробка длиной 2,8 километра образовалась на улице Богдана Хмельницкого, в ней можно потерять около 40 минут. Слишком плотное движение на улице Ватутина по направлению к Бугринскому мосту — 8 баллов.
В связи с непогодой все подразделения ГУ МЧС по Новосибирской области перешли на усиленный вариант несения службы. В ведомстве отмечают, что возможны происшествия, связанные с падением деревьев и обрывом линий связи и электропередач. «Из-за погодных условий спасатели советуют новосибирцам быть внимательными, обходить оборванные провода и поваленные ветки, рекомендуют также по возможности парковать автомобили вдали от деревьев», — напоминают в ведомстве. Водителям следует срочно сменить летнюю резину на зимнюю.