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06:38 (мск), источник: Newslab.ru

Отзывчивой красноярке пришлось доказывать в суде, что она жива

Женщина 4 года числилась умершей.

Источник: AP 2017

Жительнице Красноярска пришлось через суд доказывать, что она жива. Женщина обратилась в прокуратуру, чтобы орган ЗАГС аннулировал запись о ее смерти.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2013 году к жительнице Красноярска обратилась знакомая и попросила одолжить ее матери страховой медицинский полис. Пожилая женщина лишилась документов при пожаре, а без полиса ее отказывались класть в больницу. Красноярка согласилась, мать приятельницы госпитализировали, но через некоторое время она умерла. Свидетельство о смерти выдали на имя отзывчивой красноярки, под ее же именем похоронили умершую женщину.

Женщина 4 года не могла совершать никаких юридических действий, так как числилась умершей: она не могла устроиться на работу или получить пенсию.

Как пояснили в прокуратуре, красноярка не знала, что запись о смерти можно аннулировать: «Собственных юридических знаний ей не хватало, а на то, чтобы нанять адвоката, у нее не было денег». Кроме того, женщина боялась, что ее накажут за то, что она дала свой полис матери подруги.

В 2017 году красноярка обратилась за помощью в прокуратуру Кировского района. Прокурор обратился в суд и потребовал признать недействительными и аннулировать запись о смерти красноярки, а также выданного свидетельства о смерти. Суд удовлетворил требования прокуроров.

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