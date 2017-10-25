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06:39 (мск), источник: Newslab.ru

Реконструкция железнодорожного вокзала Ачинска завершится к Новому году

Сейчас для пассажиров открыта отремонтированная часть зала ожидания на втором этаже.

Источник: Reuters

Реконструкция железнодорожного вокзала станции Ачинск вышла на завершающий этап, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Новый фасад здания выполнен в светлых тонах, полностью заменена кровля, капитально отремонтирован надземный пешеходный мост (конкорс), соединяющий платформы с залом ожидания. Здание вокзала, которое является образцом типового советского конструктивизма, приобрело легкость и воздушность за счет использованных при реконструкции архитектурных элементов.

В настоящее время для пассажиров открыта отремонтированная часть зала ожидания на втором этаже. Здесь уложено новое керамогранитное покрытие пола с тактильными направляющими для слабовидящих, произведена отделка стен, установлены новые сидения. Кроме того, на втором этаже вокзала смонтированы новые витражи, которые обеспечивают максимальное освещение. Современные стеклопакеты позволяют, при необходимости, открывать окна. Прежние витражи были «глухими» и не предусматривали проветривания. Чтобы создать комфортные условия для маломобильных граждан, касса дальнего следования оборудована пониженным окном.

«Конечно, пока пассажиры нашего вокзала испытывают определенный дискомфорт. Ведь у нас все еще продолжаются ремонтные работы. Тем не менее, ачинцы и гости нашего города ко всем неудобствам относятся с пониманием, потому что они уже видят улучшения», — рассказывает начальник железнодорожного вокзала станции Ачинск Светлана Павловская.

Вместе со зданием вокзала обновляется и привокзальная площадь. Здесь установлены лавочки, появились фонтан с подсветкой и новая скульптурная композиция, — деревянные фигурки глухарей. Весной на привокзальной площади появятся цветочные клумбы.

Планируется, что оставшиеся ремонтные работы внутри здания завершатся к 30 декабря 2017 года, и Новый год ачинские пассажиры встретят в обновленном вокзале. К летнему сезону следующего года в залах ожидания появятся динамические табло, а фасад украсят двухметровые электронные часы.

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