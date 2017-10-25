Кызылординка Гульбану Азимханова начала борьбу за корону «Мисс мира-2017»
Девушка стала победительницей «Мисс Казахстан-2016» и завоевала путёвку на мировой конкурс.
Девушка стала победительницей «Мисс Казахстан-2016» и завоевала путёвку на мировой конкурс.
Победительница «Мисс Казахстан-2016» Гульбану Азимханова сообщила в своём Instagram о том, что сейчас находится в Китае. В Поднебесную казахстанская красавица приехала несколько часов назад для подготовки к участию в конкурсе «Мисс мира-2017».
«Сегодня у меня первый день на #missworld, собираюсь идти завтракать. Кстати, я в Китае, в городе Гуанчжоу, здесь очень тепло — это то, что больше всего я люблю», — написала Гульбану.
Чуть позже девушка опубликовала фото со своей первой репетиции.
67-й конкурс «Мисс мира-2017» пройдёт 18 ноября в китайском городе Санья. По словам организаторов, в этот раз конкурс будет проводиться в новом формате
Гульбану Азимханова победила в конкурсе «Мисс Казахстан-2016» 10 декабря прошлого года. Королеву красоты выбирали посредством народного голосования, также красавиц оценило жюри конкурса, которые выбрали восьмёрку достойных на титул самой красивой девушки страны.