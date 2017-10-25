Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:14 (мск), источник: Informburo.kz

Кызылординка Гульбану Азимханова начала борьбу за корону «Мисс мира-2017»

Девушка стала победительницей «Мисс Казахстан-2016» и завоевала путёвку на мировой конкурс.

Источник: Informburo.kz

Победительница «Мисс Казахстан-2016» Гульбану Азимханова сообщила в своём Instagram о том, что сейчас находится в Китае. В Поднебесную казахстанская красавица приехала несколько часов назад для подготовки к участию в конкурсе «Мисс мира-2017».

«Сегодня у меня первый день на #missworld, собираюсь идти завтракать. Кстати, я в Китае, в городе Гуанчжоу, здесь очень тепло — это то, что больше всего я люблю», — написала Гульбану.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже девушка опубликовала фото со своей первой репетиции.

67-й конкурс «Мисс мира-2017» пройдёт 18 ноября в китайском городе Санья. По словам организаторов, в этот раз конкурс будет проводиться в новом формате Head-to-Head Challenge, когда внимание акцентируется на социальных сетях и интерактивности. Путём голосования будут выбраны 20 из 40 лучших участниц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гульбану Азимханова победила в конкурсе «Мисс Казахстан-2016» 10 декабря прошлого года. Королеву красоты выбирали посредством народного голосования, также красавиц оценило жюри конкурса, которые выбрали восьмёрку достойных на титул самой красивой девушки страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь