Маршрутки заблокировали проезд автобусу с пассажирами из-за конкуренции в центре Иркутска

Маршрутки № 120 заблокировали проезд автобусу № 333 с пассажирами из-за конкуренции около Центрального рынка в Иркутске накануне вечером, 24 октября. В результате образовавшегося конфликта между водителями, один из микроавтобусов № 120 столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38RUS» в социальной сети «ВКонтакте».