Маршрутки заблокировали проезд автобусу с пассажирами из-за конкуренции в центре Иркутска
Один из микроавтобусов столкнулся с легковушкой в результате конфликта между водителями.
Один из микроавтобусов столкнулся с легковушкой в результате конфликта между водителями.
Маршрутки № 120 заблокировали проезд автобусу № 333 с пассажирами
Автобус № 333 забрал пассажиров у конкурентов — маршруток № 120, остановившись на их остановке. В ответ недовольные водители перекрыли проезд автобусу с пассажирами. В процессе конфликта, одна из маршруток № 120 столкнулась с легковушкой.
Пострадавших