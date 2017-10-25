Ребенку отказали в прививке от столбняка после укуса белки в Челябинске

В челябинском травмпункте не оказалось вакцины от столбняка для двухлетней девочки, которую укусила белка, — родителям пришлось обращаться в частную клинику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 24 октября, около 18.00 родители привезли в детский травмпункт городской поликлиники № 1 свою двухлетнюю дочку. Во время прогулки в парке имени Гагарина ребенка укусила белка, которую она пыталась покормить. Медики обработали ранку и поставили вакцину от бешенства, а вот прививку от столбняка делать не стали, так как, со слов врача, в больнице не оказалось соответствующей вакцины.

«Родители сразу поехали с ребенком в частную клинику, там девочке поставили вакцину. Воспитание здорового поколения — это одна из приоритетных задач государства. Как в центральном детском травмпункте может не быть вакцины от такой серьезной инфекции», — рассказывает начальник регионального штаба ЧОРО «Союз Добровольцев России» Владимир Корнев.

Общественники подготовили письмо на имя министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева с просьбой провести проверки в травмпунктах региона и проконтролировать их обеспечение вакцинами.