Челябинских автомобилистов предупреждают об опасных колодцах на дорогах
По словам очевидцев, несколько машин уже повредили колёса.
По словам очевидцев, несколько машин уже повредили колёса.
Челябинцы предупреждают владельцев автомобилей об опасных колодцах, вокруг которых образовались ямы, сообщение об этом появилось в одной из групп в соцсети.
Места, где машина может получить значительные повреждения колёс, заметили в районе театра ЧТЗ и на улице 40 лет Октября, 2. По словам горожан, глубина неогороженных провалов достигает 40 сантиметров.
«На перекрёстке Труда — Свободы, в сторону Российской, так же. Свежий асфальт положили, потом люк обдолбили, а он возьми и провались, теперь просто дырка. Автолюбители пластиковое ограждение сами поставили. В правом ряду. Аккуратнее», — написал один из участников обсуждения.
Другие челябинцы в комментариях посоветовали пострадавшим автовладельцам вызывать на место сотрудников Госавтоинспекции, чтобы оформить случай и позже получить компенсацию.