Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинских автомобилистов предупреждают об опасных колодцах на дорогах

По словам очевидцев, несколько машин уже повредили колёса.

Челябинцы предупреждают владельцев автомобилей об опасных колодцах, вокруг которых образовались ямы, сообщение об этом появилось в одной из групп в соцсети.

Места, где машина может получить значительные повреждения колёс, заметили в районе театра ЧТЗ и на улице 40 лет Октября, 2. По словам горожан, глубина неогороженных провалов достигает 40 сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На перекрёстке Труда — Свободы, в сторону Российской, так же. Свежий асфальт положили, потом люк обдолбили, а он возьми и провались, теперь просто дырка. Автолюбители пластиковое ограждение сами поставили. В правом ряду. Аккуратнее», — написал один из участников обсуждения.

Другие челябинцы в комментариях посоветовали пострадавшим автовладельцам вызывать на место сотрудников Госавтоинспекции, чтобы оформить случай и позже получить компенсацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке в Нижневартовске обнаружили два обгоревших тела
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь