Челябинских автомобилистов предупреждают об опасных колодцах на дорогах

Челябинцы предупреждают владельцев автомобилей об опасных колодцах, вокруг которых образовались ямы, сообщение об этом появилось в одной из групп в соцсети.

Места, где машина может получить значительные повреждения колёс, заметили в районе театра ЧТЗ и на улице 40 лет Октября, 2. По словам горожан, глубина неогороженных провалов достигает 40 сантиметров.

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«На перекрёстке Труда — Свободы, в сторону Российской, так же. Свежий асфальт положили, потом люк обдолбили, а он возьми и провались, теперь просто дырка. Автолюбители пластиковое ограждение сами поставили. В правом ряду. Аккуратнее», — написал один из участников обсуждения.