Мэрия Уфы обнаружила фальшивые голоса за название одного из городских скверов
Администрация города посчитала нечестными результаты опроса за выбор названия для сквера по улице Революционной, которое проходило в соцсетях.
Администрация города посчитала нечестными результаты опроса за выбор названия для сквера по улице Революционной, которое проходило в соцсетях.
— К сожалению, выявлены факты голосования от имени фальшивых аккаунтов и ботов. В настоящее время голосование приостановлено. Ведется работа по проверке аккаунтов и