Мэрия Уфы обнаружила фальшивые голоса за название одного из городских скверов

— К сожалению, выявлены факты голосования от имени фальшивых аккаунтов и ботов. В настоящее время голосование приостановлено. Ведется работа по проверке аккаунтов и IP-адресов. В адрес администрации социальной сети «Вконтакте» направлено официальное обращение с просьбой очистить результаты опроса от ботов и фальшивых голосов. Организаторы и реальные участники голосования хотят, чтобы голосование прошло честно, — сообщает пресс-служба мэрии.