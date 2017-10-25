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07:08 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэрия Уфы обнаружила фальшивые голоса за название одного из городских скверов

Администрация города посчитала нечестными результаты опроса за выбор названия для сквера по улице Революционной, которое проходило в соцсетях.

— К сожалению, выявлены факты голосования от имени фальшивых аккаунтов и ботов. В настоящее время голосование приостановлено. Ведется работа по проверке аккаунтов и IP-адресов. В адрес администрации социальной сети «Вконтакте» направлено официальное обращение с просьбой очистить результаты опроса от ботов и фальшивых голосов. Организаторы и реальные участники голосования хотят, чтобы голосование прошло честно, — сообщает пресс-служба мэрии.

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