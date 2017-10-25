Закрытое шоу. Кому по карману столичные звезды?

В минувшую пятницу в Новокузнецке выступали известные на всю страну, всенародно любимые и в буквальном смысле дорогие музыканты и артисты. Поздравляли не горожан с общим праздником, не предприятие с корпоративным событием, а одного человека с юбилеем. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

С размахом!

Московские артисты не первый раз приезжают выступать на закрытых вечеринках новокузнечан. По данным агентства-поставщика звёзд, которое привозило артистов в этот раз, в прошлом году на частном мероприятии выступали Мария Кравченко и Наталья Медведева из «Comedy Woman», в позапрошлом году Валдис Пельш был конферансье на юбилее местного бизнесмена. В июне на корпоративе в честь юбилея компании «Сибшахтострой» выступили Гарик Сукачёв, группа «Самоцветы» и юморист Александр Незлобин. Кстати, популярные артисты на корпоративные мероприятия угольщиков приезжают регулярно.

Нынешнее празднование поражает размахом. Во-первых, горожан впечатлил масштабный фейерверк. По отзывам очевидцев, салют был грандиознее, чем на день города. Во-вторых, удивило количество слетевшихся звёзд: телеведущие Дмитрий Дибров, Владимир Березин и Леонид Якубович, юмористы Дмитрий Хрусталёв и Екатерина Скулкина, певец Валерий Сюткин, иллюзионист Сергей Листопад.

Сколько стоит закрытое шоу? По данным концертного агентства «Disco Star», выступление Скулкиной стоит от 700 тыс. руб., Диброва — от 880 тыс. руб., Сюткина — от 1180 тыс. руб. Хрусталёв и Якубович берут от 1,06 млн руб. Березина и Листопада в прейскуранте нет. Но и без их гонораров масштаб расходов ясен: не меньше 5 млн руб. только на артистов. Сопоставимо со стоимостью трёх однокомнатных квартир! Кто же может прогулять три квартиры за вечер?

Кто гуляет?

Для сравнения, средний ценник на юбилей в Новокузнецке — 15−50 тыс. руб. (обычно в кафе-ресторане, с ведущим и местными музыкантами), т. е. в 100−300 раз ниже, чем у местных богачей, давно оторвавшихся от народа.

Светлана Андреева

«В Новокузнецке мероприятия с подобным звёздным десантом из Москвы могут позволить себе разве что олигархи. Но и они становятся большой редкостью здесь, потому что олигархи из города уезжают или устраивают праздники в других местах, поближе к так называемым звёздам», — считает организатор концертных и развлекательных программ из Новокузнецка Светлана Андреева. На одной площадке с московскими знаменитостями ей не доводилось работать. Впрочем, она не сожалеет об этом, т. к. считает, что и здесь есть музыканты, чьё творчество представляет не меньшую художественную ценность, чем творчество московских коллег.

Сергей Часовников

«Празднования большого размаха, думаю, могут позволить себе те, кто связан с реализацией горюче-смазочных материалов или с добычей и продажей на экспорт угля, а также прочий крупный бизнес. Ситуация в угольной отрасли сейчас не идеальная, но лучше, чем пару лет назад», — отвечает на вопрос о доступности такого рода отдыха кандидат экономических наук, декан экономического факультета НФИ КемГУ Сергей Часовников. По его мнению, обычно такие мероприятия организуют топ-менеджеры, которые, с одной стороны, позиционируют свою компанию как привлекательную на рынке, с другой — тешат свои личные амбиции. «Понятно, что размах мероприятия оказался настолько заметным для Новокузнецка, что привлёк к себе внимание многих. Но это право тех, кто это мероприятие оплачивал. Прочие аспекты этого события можно обсуждать бесконечно, но они уже находятся не в экономической плоскости», — подытожил экономист.