Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Российская компания списала 9 млрд руб. из-за аварии
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Закрытое шоу. Кому по карману столичные звезды?

Кто может прогулять за один вечер более 5 млн рублей, если средняя зарплата по области — чуть больше 30 000 рублей?

В минувшую пятницу в Новокузнецке выступали известные на всю страну, всенародно любимые и в буквальном смысле дорогие музыканты и артисты. Поздравляли не горожан с общим праздником, не предприятие с корпоративным событием, а одного человека с юбилеем. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

С размахом!

Московские артисты не первый раз приезжают выступать на закрытых вечеринках новокузнечан. По данным агентства-поставщика звёзд, которое привозило артистов в этот раз, в прошлом году на частном мероприятии выступали Мария Кравченко и Наталья Медведева из «Comedy Woman», в позапрошлом году Валдис Пельш был конферансье на юбилее местного бизнесмена. В июне на корпоративе в честь юбилея компании «Сибшахтострой» выступили Гарик Сукачёв, группа «Самоцветы» и юморист Александр Незлобин. Кстати, популярные артисты на корпоративные мероприятия угольщиков приезжают регулярно.

Нынешнее празднование поражает размахом. Во-первых, горожан впечатлил масштабный фейерверк. По отзывам очевидцев, салют был грандиознее, чем на день города. Во-вторых, удивило количество слетевшихся звёзд: телеведущие Дмитрий Дибров, Владимир Березин и Леонид Якубович, юмористы Дмитрий Хрусталёв и Екатерина Скулкина, певец Валерий Сюткин, иллюзионист Сергей Листопад.

Сколько стоит закрытое шоу? По данным концертного агентства «Disco Star», выступление Скулкиной стоит от 700 тыс. руб., Диброва — от 880 тыс. руб., Сюткина — от 1180 тыс. руб. Хрусталёв и Якубович берут от 1,06 млн руб. Березина и Листопада в прейскуранте нет. Но и без их гонораров масштаб расходов ясен: не меньше 5 млн руб. только на артистов. Сопоставимо со стоимостью трёх однокомнатных квартир! Кто же может прогулять три квартиры за вечер?

Кто гуляет?

Для сравнения, средний ценник на юбилей в Новокузнецке — 15−50 тыс. руб. (обычно в кафе-ресторане, с ведущим и местными музыкантами), т. е. в 100−300 раз ниже, чем у местных богачей, давно оторвавшихся от народа.

Светлана Андреева

«В Новокузнецке мероприятия с подобным звёздным десантом из Москвы могут позволить себе разве что олигархи. Но и они становятся большой редкостью здесь, потому что олигархи из города уезжают или устраивают праздники в других местах, поближе к так называемым звёздам», — считает организатор концертных и развлекательных программ из Новокузнецка Светлана Андреева. На одной площадке с московскими знаменитостями ей не доводилось работать. Впрочем, она не сожалеет об этом, т. к. считает, что и здесь есть музыканты, чьё творчество представляет не меньшую художественную ценность, чем творчество московских коллег.

Сергей Часовников

«Празднования большого размаха, думаю, могут позволить себе те, кто связан с реализацией горюче-смазочных материалов или с добычей и продажей на экспорт угля, а также прочий крупный бизнес. Ситуация в угольной отрасли сейчас не идеальная, но лучше, чем пару лет назад», — отвечает на вопрос о доступности такого рода отдыха кандидат экономических наук, декан экономического факультета НФИ КемГУ Сергей Часовников. По его мнению, обычно такие мероприятия организуют топ-менеджеры, которые, с одной стороны, позиционируют свою компанию как привлекательную на рынке, с другой — тешат свои личные амбиции. «Понятно, что размах мероприятия оказался настолько заметным для Новокузнецка, что привлёк к себе внимание многих. Но это право тех, кто это мероприятие оплачивал. Прочие аспекты этого события можно обсуждать бесконечно, но они уже находятся не в экономической плоскости», — подытожил экономист.

Из прогремевшего юбилея предстоит извлечь несколько уроков. Во-первых, размах мероприятия оказался настолько заметным для Новокузнецка, что в будущем местным нуворишам целесообразнее проводить свои праздники в Москве. Там на фоне остальных они будут выглядеть не столь вычурно. Во-вторых, по неофициальной информации, виновница торжества занимает руководящую должность в муниципальном учреждении, и, хотя этот праздник — подарок сына-угольщика, за такой «размах не по доходам» бюджетнику вряд ли поздоровится. А обычным кузбассовцам остаётся мотать на ус, в какую отрасль отправлять сыновей учиться и работать.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд в доме. Как защитить ребёнка от отравления?
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь