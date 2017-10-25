Закрытое шоу. Кому по карману столичные звезды?
Кто может прогулять за один вечер более 5 млн рублей, если средняя зарплата по области — чуть больше 30 000 рублей?
Кто может прогулять за один вечер более 5 млн рублей, если средняя зарплата по области — чуть больше 30 000 рублей?
В минувшую пятницу в Новокузнецке выступали известные на всю страну, всенародно любимые и в буквальном смысле дорогие музыканты и артисты. Поздравляли не горожан с общим праздником, не предприятие с корпоративным событием, а одного человека с юбилеем. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
С размахом!
Московские артисты не первый раз приезжают выступать на закрытых вечеринках новокузнечан. По данным
Нынешнее празднование поражает размахом.
Сколько стоит закрытое шоу? По данным концертного агентства «Disco Star», выступление Скулкиной стоит от 700 тыс. руб., Диброва — от 880 тыс. руб., Сюткина — от 1180 тыс. руб. Хрусталёв и Якубович берут от 1,06 млн руб. Березина и Листопада в прейскуранте нет. Но и без их гонораров масштаб расходов ясен: не меньше 5 млн руб. только на артистов. Сопоставимо со стоимостью трёх однокомнатных квартир! Кто же может прогулять три квартиры за вечер?
Кто гуляет?
Для сравнения, средний ценник на юбилей в Новокузнецке — 15−50 тыс. руб. (обычно в
«В Новокузнецке мероприятия с подобным звёздным десантом из Москвы могут позволить себе разве что олигархи. Но и они становятся большой редкостью здесь, потому что олигархи из города уезжают или устраивают праздники в других местах, поближе к так называемым звёздам», — считает организатор концертных и развлекательных программ из Новокузнецка Светлана Андреева. На одной площадке с московскими знаменитостями ей не доводилось работать. Впрочем, она не сожалеет об этом, т. к. считает, что и здесь есть музыканты, чьё творчество представляет не меньшую художественную ценность, чем творчество московских коллег.
«Празднования большого размаха, думаю, могут позволить себе те, кто связан с реализацией
Из прогремевшего юбилея предстоит извлечь несколько уроков.