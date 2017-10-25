Школы Иркутска постепенно перейдут на односменный режим работы
Образовательные учреждения будут соответствовать ФГОС.
Образовательные учреждения будут соответствовать ФГОС.
Школы Иркутска постепенно будут переходить на односменный режим работы, отметил начальник департамента образования Иркутской области Александр Костин на депутатских слушаниях в городской Думе сегодня, 25 октября. Тем самым образовательные учреждения будут соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В настоящее время построена школа в районе «Эволюция».
«В ближайшем будущем будут построены образовательные учреждения в микрорайоне Лесном на 600 мест, на улице Багратиона — 900 мест, школа № 19 в Академгородке будет рассчитана на 1100 мест, также планируется сделать пристрой к гимназии № 25. Сейчас идет подготовка
Данные объекты относятся к первой категории, во вторую попали действующие школы, которые в будущем будут модернизированы.
При строительстве учитывалась рождаемость, миграционные данные, в соответствии с этим места в образовательных учреждениях потребуются в любом случае.