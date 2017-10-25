Школы Иркутска постепенно перейдут на односменный режим работы

Источник: IrkutskMedia.ru

Школы Иркутска постепенно будут переходить на односменный режим работы, отметил начальник департамента образования Иркутской области Александр Костин на депутатских слушаниях в городской Думе сегодня, 25 октября. Тем самым образовательные учреждения будут соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время построена школа в районе «Эволюция».

«В ближайшем будущем будут построены образовательные учреждения в микрорайоне Лесном на 600 мест, на улице Багратиона — 900 мест, школа № 19 в Академгородке будет рассчитана на 1100 мест, также планируется сделать пристрой к гимназии № 25. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации», — отметил Александр Костин.

Данные объекты относятся к первой категории, во вторую попали действующие школы, которые в будущем будут модернизированы.