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07:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Школы Иркутска постепенно перейдут на односменный режим работы

Образовательные учреждения будут соответствовать ФГОС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Школы Иркутска постепенно будут переходить на односменный режим работы, отметил начальник департамента образования Иркутской области Александр Костин на депутатских слушаниях в городской Думе сегодня, 25 октября. Тем самым образовательные учреждения будут соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время построена школа в районе «Эволюция».

«В ближайшем будущем будут построены образовательные учреждения в микрорайоне Лесном на 600 мест, на улице Багратиона — 900 мест, школа № 19 в Академгородке будет рассчитана на 1100 мест, также планируется сделать пристрой к гимназии № 25. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации», — отметил Александр Костин.

Данные объекты относятся к первой категории, во вторую попали действующие школы, которые в будущем будут модернизированы.

При строительстве учитывалась рождаемость, миграционные данные, в соответствии с этим места в образовательных учреждениях потребуются в любом случае.

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