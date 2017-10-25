Экс-игрок «Адмирала» выжил в авиакатастрофе, слился с землей, оскорбил КХЛ

Вот что пишет об экс-игроке «Адмирала» обозреватель Sportsnet Дэн Мёрфи:

«Однажды Джон Торторелла назвал Бута «странным чуваком». Но Бут — он просто другой, он не похож на среднестатистического хоккеиста. С Бутом есть о чём поговорить помимо хоккея. Знаете ли вы, что каждый год он проводит от 10 до 14 дней в каком-то отдалённом месте, чтобы, по его выражению, «жить на земле»? Он берёт с собой немного еды, но охотно ест ягоды, листья. Он говорит, что эти бегства дают ему желаемый выход из зоны комфорта.

На вопрос о том, счастлив ли он вернуться в «Детройт» после двух сезонов в КХЛ, он сказал так: «Лучше играть 4 минуты за матч здесь, в НХЛ, чем по 24 минуты — в России». Он старался наслаждаться опытом игры в России, но если бы ему не удалось трудоустроиться в Северной Америке, он бы не вернулся в КХЛ. Он понимает, что это был бы конец его карьеры, но не конец жизни.

Летом 2016 года Бут получил пробный контракт от «Анахайма», у него был буквально один день, чтобы добраться в тренировочный лагерь из Килоуны. Это не было проблемой: Бут умеет пилотировать самолёт, ему нужно было просто прыгнуть в кабину. Но уже в полёте он попал в густую облачность, а из-за влажности и образовавшегося льда начать барахлить двигатель.

«Он даже послал прощальное сообщение своей жене, начал молиться, но затем смог снова запустить мотор на полную мощность, когда самолёт потерял высоту и спустился ниже облаков. Думаете, он полетел на ближайший аэродром, чтобы починиться? Нет, он включил “классического Бута”, сказав, что у него завтра начинается тренировочный лагерь, и двинулся в место назначения. Он добрался до Анахайма вовремя. Смог ли он пробиться в команду? Нет. Сейчас он в “Детройте”, и после возвращения Атанасиу его могут убрать из состава. Но Дэвид слишком много думал о жизни после хоккея, и чем бы он ни занялся, это не будет скучным», — пишет Мёрфи.

В составе «Адмирала» Дэвид Бут провел 23 игры и забросил 6 шайб в сезоне 2015−2016.