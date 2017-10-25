В Омской области жители тысячами подхватывают вирусный насморк

При этом, по данным мониторинга, большинство жителей заболело ОРВИ из-за риновирусов. А вирусы гриппа на территории региона по-прежнему не циркулируют.

На сегодняшний день массовая вакцинация против гриппа в регионе продолжается — привиты уже 714 тысяч человек, среди которых 250 тысяч детей. В целом прививки получили 36,8% жителей Омской области.