В Омской области жители тысячами подхватывают вирусный насморк
За прошедшую неделю с 16 по 22 октября 8501 житель Омска и Омской области обратился к врачу с ОРВИ, сообщили в
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За прошедшую неделю с 16 по 22 октября 8501 житель Омска и Омской области обратился к врачу с ОРВИ, сообщили в
Это на 2,4% ниже эпидемиологического порога.
При этом, по данным мониторинга, большинство жителей заболело ОРВИ
На сегодняшний день массовая вакцинация против гриппа в регионе продолжается — привиты уже 714 тысяч человек, среди которых 250 тысяч детей. В целом прививки получили 36,8% жителей Омской области.