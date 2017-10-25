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07:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области жители тысячами подхватывают вирусный насморк

За прошедшую неделю с 16 по 22 октября 8501 житель Омска и Омской области обратился к врачу с ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Это на 2,4% ниже эпидемиологического порога.

При этом, по данным мониторинга, большинство жителей заболело ОРВИ из-за риновирусов. А вирусы гриппа на территории региона по-прежнему не циркулируют.

На сегодняшний день массовая вакцинация против гриппа в регионе продолжается — привиты уже 714 тысяч человек, среди которых 250 тысяч детей. В целом прививки получили 36,8% жителей Омской области.

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