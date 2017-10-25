Абай Бегей с размахом провел узату той своей дочери

Торжество прошло в одном из ресторанов города Актау. Артист собрал больше 300 человек на узату той своей дочери и устроил грандиозное пиршество.

На мероприятии собралось немало казахстанских звезд шоу-бизнеса. Коллеги по цеху, отложив все концерты и собрав чемоданы с красивыми нарядами, прямиком отправились в город на берегу Каспия.