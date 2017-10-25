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07:39 (мск), источник: Nur.kz

Абай Бегей с размахом провел узату той своей дочери

Радостное событие произошло в семье Абая Бегея. Старшая дочь артиста Ерке вышла замуж, передает NUR.KZ.

Торжество прошло в одном из ресторанов города Актау. Артист собрал больше 300 человек на узату той своей дочери и устроил грандиозное пиршество.

На мероприятии собралось немало казахстанских звезд шоу-бизнеса. Коллеги по цеху, отложив все концерты и собрав чемоданы с красивыми нарядами, прямиком отправились в город на берегу Каспия.

Точная дата свадьбы Адильхана и Ерке пока неизвестна, по предварительным данным, торжество планируется в конце этого года.

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