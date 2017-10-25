Абай Бегей с размахом провел узату той своей дочери
Радостное событие произошло в семье Абая Бегея. Старшая дочь артиста Ерке вышла замуж, передает NUR.KZ.
Радостное событие произошло в семье Абая Бегея. Старшая дочь артиста Ерке вышла замуж, передает NUR.KZ.
Торжество прошло в одном из ресторанов города Актау. Артист собрал больше 300 человек на узату той своей дочери и устроил грандиозное пиршество.
На мероприятии собралось немало казахстанских звезд
Точная дата свадьбы Адильхана и Ерке пока неизвестна, по предварительным данным, торжество планируется в конце этого года.