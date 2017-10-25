Молодые врачи, отправившиеся на работу в село, получат подъемные в три транша
Начинающие врачи и фармацевты, которые отправятся на работу в сельскую местность, получат подъёмные в более короткие сроки.
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Начинающие врачи и фармацевты, которые отправятся на работу в сельскую местность, получат подъёмные в более короткие сроки.
Они будут выплачены в три, а не в четыре транша, как это происходит сейчас.
Первые выплаты молодые специалисты получат после первого месяца работы, остальные — по окончании года.
Напомним, летом власти увеличили размер подъёмных на 50%. Так, начинающие врачи получат по 45 тысяч леев, фармацевты — 36.