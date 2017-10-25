Хабаровск доведут до «Точки кипения»
В городе при поддержке АСИ откроют
В городе при поддержке АСИ откроют
В дальневосточной столице откроется
Пространство коллективной работы откроют при поддержке Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС. В церемонии примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель полпреда президента в ДФО Владимир Солодов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг.
Как сообщает
«Площадка “Точки кипения” необходима представителям власти, бизнеса, образования региона, российским и международным экспертам для работы по изучению и внедрению в России лучших управленческих практик стран АТР, тиражированию на всю страну накопленного в регионе опыта создания и развития ТОСЭР, привлечению инвестиций в крупные системные проекты», — отметила глава Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.
Со дня открытия в
Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. Первый региональный