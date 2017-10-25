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07:39 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск доведут до «Точки кипения»

В городе при поддержке АСИ откроют коворкинг-центр.

В дальневосточной столице откроется коворкинг-центр «Точка кипения». На его базе молодые специалисты будут обсуждать и подготавливать проекты для предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона, делать предложения по улучшению инвестиционного климата на Дальнем Востоке.

Пространство коллективной работы откроют при поддержке Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС. В церемонии примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель полпреда президента в ДФО Владимир Солодов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг.

Как сообщает пресс-служба АСИ, в программе открытия запланированы выступления, лекции и семинары, посвящённые эффективным управленческим стратегиям, вопросам управления регионом, подготовке рабочих кадров для современных предприятий.

«Площадка “Точки кипения” необходима представителям власти, бизнеса, образования региона, российским и международным экспертам для работы по изучению и внедрению в России лучших управленческих практик стран АТР, тиражированию на всю страну накопленного в регионе опыта создания и развития ТОСЭР, привлечению инвестиций в крупные системные проекты», — отметила глава Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Со дня открытия в коворкинг-центре начнутся форсайт-сессии, мастер-классы, презентации бизнес-кейсов. В день открытия «Точки кипения» участникам расскажут об основных направлениях и проектах пространства коллективной работы до 2019 года.

Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2014 года. Первый региональный коворкинг-центр открыли в ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге. На этой неделе он появился во Владивостоке.

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