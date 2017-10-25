ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение

Источник: Sputnik.by

«Если отсутствует состав административного правонарушения, то дело будет прекращено. Если усматриваются ситуационные смягчающие обстоятельства или водителем логически поясняется цепочка действий, приведших к нарушению, должностное лицо может принять решение, что это было не настолько серьезное правонарушение», — сказал он.

Также Вадим Гаркун обратил внимание, что в рамках статьи существует некая «вилка», которая может быть учтена должностным лицом в каждой конкретной ситуации и стать основанием для смягчения наказания.