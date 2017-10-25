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08:21 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: водитель имеет право оспорить приписываемое ему правонарушение

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Позиция водителя в рамках вынесения решения на административной комиссии будет учтена при вынесении того или иного решения, отметил начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

«Если отсутствует состав административного правонарушения, то дело будет прекращено. Если усматриваются ситуационные смягчающие обстоятельства или водителем логически поясняется цепочка действий, приведших к нарушению, должностное лицо может принять решение, что это было не настолько серьезное правонарушение», — сказал он.

Также Вадим Гаркун обратил внимание, что в рамках статьи существует некая «вилка», которая может быть учтена должностным лицом в каждой конкретной ситуации и стать основанием для смягчения наказания.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла прямая линия с руководством ГАИ города Минска, на которую поступило более 20 звонков на самые актуальные для города темы.

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