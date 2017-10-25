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07:53 (мск), источник: Publika.md

Полиция будет чаще патрулировать улицы, дворы и труднодоступные места

Полиция будет чаще патрулировать улицы, дворы и труднодоступные места. Генеральный инспекторат решил усилить меры для безопасности граждан. Наряду с полицейскими проверкой занимаются и патрульные.

Источник: Publika.md

Экипаж сразу же отправился проверить ситуацию. После тщательной проверки, полицейские не обнаружили ничего подозрительного. Позже полицейские отчитались диспетчеру о выполнении задания.

Как заявил замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, безопасность граждан — теперь главная задача правоохранителей.

«Наши полицейские всегда есть и будут в труднодоступных и плохо освещаемых местах, чтобы помогать детям, пожилым людям. Чтобы, увидев полицейского, гражданин чувствовал себя в безопасности и утром, и днем, и вечером», — сказал замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

На прошлой неделе председатель Демократической партии Влад Плахотнюк отметил, что в результате реформирования полиции, сотни правоохранителей самовольно переквалифицировались в патрульных инспекторов, которые злоупотребляют властью и попросту придираются к водителям, вместо того, чтобы патрулировать местность и обеспечивать общественный порядок.

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