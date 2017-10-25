Опоры моста просели на трассе под Смоляниново в Приморье: движение большегрузов закрыто

На участке трассы Смоляниново — Находка в Приморском крае мост, давно находившийся в аварийном состоянии, просел и оказался под угрозой полного обрушения. В данный момент движение большегрузов по мостовому переходу закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства, сегодня утром, примерно в 11 часов, проезжающие автомобилисты заметили, что у моста на выезде из Смоляниново в сторону Находки серьезно просели 4 опоры. На место были вызваны дорожные службы. Прибывшие специалисты закрыли движение большегрузов по мосту. Информации о причинах частичного обрушения перехода пока нет. Подробности происшествия уточняются.