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08:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Опоры моста просели на трассе под Смоляниново в Приморье: движение большегрузов закрыто

Проблемный мост местные общественники просят отремонтировать с 2012 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

На участке трассы Смоляниново — Находка в Приморском крае мост, давно находившийся в аварийном состоянии, просел и оказался под угрозой полного обрушения. В данный момент движение большегрузов по мостовому переходу закрыто, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства, сегодня утром, примерно в 11 часов, проезжающие автомобилисты заметили, что у моста на выезде из Смоляниново в сторону Находки серьезно просели 4 опоры. На место были вызваны дорожные службы. Прибывшие специалисты закрыли движение большегрузов по мосту. Информации о причинах частичного обрушения перехода пока нет. Подробности происшествия уточняются.

Сообщается, что местные власти и общественники пытались убедить администрацию Приморья починить мост еще с 2012 года.

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