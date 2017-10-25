Минприроды: Если коллекция редких видов растений в ПГНИУ погибнет, восстанавливать её будут виновники аварии

Источник: AP 2017

В результате аварии 23 октября 2017 г., (поломка адаптера — соединения металлической и полиэтиленовой трубы) нарушены природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ), возникла угроза гибели редких видов растений.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов Пермского края, сейчас организована проверка. Проводится административное расследование, по результатам которого будут приняты меры в рамках действующего законодательства.