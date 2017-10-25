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08:08 (мск), источник: Publika.md

Известнейший Dj Молдовы Andrew Rayel попал в топ ста лучших диджеев мира

Известнейший DJ Молдовы Andrew Rayel и в этом году попал в топ-100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag. Он расположился на 79 строчке.

Источник: Publika.md

Лучшего результата наш соотечественник достиг в 2014 году. Тогда он занимал 24 позицию.

В этом году список лучших диджеев мира возглавили Мартин Гэрикс, Дмитрий Вегас и Лайк Майк, а также Армин Ван Бюрен.

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