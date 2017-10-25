Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля

Источник: VLADNEWS

Приморские депутаты приняли в трех чтениях проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2018 год», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Данная величина устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год для расчета социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 9151 рубль, что на 184 рубля (или на 2,1%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8967 рублей.

По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность получателей-пенсионеров, имеющих право на социальную доплату к пенсии в 2018 году, составит 67676 человек, размер доплаты на одного получателя — 2430 рублей. Годовая потребность в средствах с учетом расходов по доставке (1,4%) составит 1,96 млрд рублей.

Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае выше, чем общероссийский, что потребует из краевого бюджета на 2018 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 749,4 млн. рублей. Учитывая опыт текущего года, когда 62% средств поступали из федерального бюджета, а из средств региона — 38%, из федерального бюджета на эти цели поступит 1,2 млрд рублей.