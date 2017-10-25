Прожиточный минимум приморских пенсионеров подняли на 184 рубля
Этот показатель выше прожиточного минимума в текущем году на 2,1%
Этот показатель выше прожиточного минимума в текущем году на 2,1%
Приморские депутаты приняли в трех чтениях проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2018 год», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Данная величина устанавливается ежегодно законом субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год для расчета социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Законопроект устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в размере 9151 рубль, что на 184 рубля (или на 2,1%) выше утвержденной величины прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 8967 рублей.
По информации департамента труда и социального развития, предполагаемая численность
Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае выше, чем общероссийский, что потребует из краевого бюджета на 2018 год на выплату региональной социальной доплаты к пенсии 749,4 млн. рублей. Учитывая опыт текущего года, когда 62% средств поступали из федерального бюджета, а из средств региона — 38%, из федерального бюджета на эти цели поступит 1,2 млрд рублей.
Напомним, что данный законопроект необходимо было принять до 1 ноября 2017 года для того, чтобы край на условиях софинансирования получил средства из федерального бюджета.