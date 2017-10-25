Летающий суперавто представили конструкторы из Владивостока

По словам участника проекта Константина Кравцова, проект нацелен на разработку суперавто, которое сможет осуществлять небольшие перелеты в черте города. Модели Furia N1 предстоит решить одну из главнейших проблем мегаполисов — пробки и заторы на дорогах.

Автомобиль сконструирован таким образом, что он способен подняться в воздух и пролететь некоторое расстояние за пять минут. На длительные перелеты модель не рассчитана.

Furia N1 весьма компактна. Вместимость авто составляет всего два человека, багажник отсутствует.

В случае если модель появится на рынке, стоимость ее будет крайне высока, поэтому авто будет доступно очень ограниченному кругу лиц.