Как пермяки справились с первым снегом
Дороги в Перми уже растаяли, но некоторые автомобилисты успели пострадать от гололеда.
Дороги в Перми уже растаяли, но некоторые автомобилисты успели пострадать от гололеда.
После первого за нынешнюю осень обильного снегопада, который прошел ночью в Перми, с утра на уборку было выведено 118 единиц техники. К обеду, правда, дороги в городе уже растаяли, но пострадавшие от гололеда все же появиться успели. На бульваре Гагарина легковушка улетела в фонарный столб. В шиномонтажах выросли очереди.
Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства: «Самый опасный момент, который приводит к летальному исходу, это занос».
Сергей Седов сегодня специально выехал пораньше — оценить покрытие после ночного снегопада.
Сергей Седов, директор Центра повышения водительского мастерства: «Сейчас очень опасно утром — т.е. эта корочка, этот лёд. Если резина летняя, автомобиль не может ни остановиться, ни разогнаться, ни попасть в поворот. Помните о том, что работает только гвоздь — никакая липучка не спасёт».
В сети интернет первые результаты снегопада в сочетании с самоуверенностью автомобилистов: в ДТП на Бульваре Гагарина водитель выжил, а вот машину восстановит вряд ли. При этом почти у всех, кто не поменял резину, находятся оправдания.
Где снег — чистый позитив, так это в Губахе. Толщина покрова позволила местным сноубордерам открыть сезон.
Впрочем, любителей сноуборда синоптики порадовать пока не готовы. Повторения снегопадов в ближайшее время не ожидается.
Андрей Шихов, сотрудник
А для уток снег неожиданностью не стал, чего не скажешь о сокращении количества корма. И здесь на помощь может прийти человек — главное, чтобы угощение не было избыточным, а также солёным или сладким.