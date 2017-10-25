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09:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Голливудских актеров и Джастина Бибера «нарядили» в гейш

Пользователи китайской социальной сети Weibo «нарядили» знаменитых актеров и канадского певца Джастина Бибера в традиционную китайскую одежду для женщин.

Сделанные с помощью фотошопа картинки появились в Instagram-аккаунте 9gag. «Известные мужчины в роли “китайских красавиц” времен династии Цин. Какая вам больше по вкусу?», — поинтересовались администраторы у подписчиков.

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Среди «китайских красавиц» оказались Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Орландо Блум, Джеймс Макэвой, Джозеф Гордон-Левитт и Бибер.

Менее чем за сутки публикация собрала более 370 тысяч лайков и множество комментариев пользователей. А что здесь забыл Бибер?" — поинтересовались они.

Большинство подписчиков 9gag согласились, что всем мужчинам пришелся к лицу «наряд странных китайских гейш». «Бенедикт выглядит отлично в любом наряде», — высказал мнение один из фанатов Камбербэтча.

В конце сентября 2016 в Facebook-сообществе Bigpicture.ru опубликовали серию картинок под названием «Если бы “Криминальное чтиво” снимали в России». Авторы коллажей «переселили» героев культового фильма Квентина Тарантино в реалии русской жизни.

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