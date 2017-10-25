Голливудских актеров и Джастина Бибера «нарядили» в гейш
Пользователи китайской социальной сети Weibo «нарядили» знаменитых актеров и канадского певца Джастина Бибера в традиционную китайскую одежду для женщин.
Пользователи китайской социальной сети Weibo «нарядили» знаменитых актеров и канадского певца Джастина Бибера в традиционную китайскую одежду для женщин.
Сделанные с помощью фотошопа картинки появились в Instagram-аккаунте 9gag. «Известные мужчины в роли “китайских красавиц” времен династии Цин. Какая вам больше по вкусу?», — поинтересовались администраторы у подписчиков.
Менее чем за сутки публикация собрала более 370 тысяч лайков и множество комментариев пользователей. А что здесь забыл Бибер?" — поинтересовались они.
Большинство подписчиков 9gag согласились, что всем мужчинам пришелся к лицу «наряд странных китайских гейш». «Бенедикт выглядит отлично в любом наряде», — высказал мнение один из фанатов Камбербэтча.
В конце сентября 2016 в