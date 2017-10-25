Омские дорожники из-за погоды теперь работают круглосуточно

Городские дорожные службы в связи с погодными условиями перешли на круглосуточный режим работы, передает мэрия Омска. Дежурства по ночам бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» начались с минувшего понедельника, с 23 октября.

Из-за непогоды в последние сутки на дороги Омска вышли 322 единицы техники, причем 81 из них — в ночное время. Как пояснили в мэрии, ночью во всех округах прометали дороги и посыпали противогололедными материалами. На прометании работало 53 машины, в основном комбинированные, а на обработке реагентами — 23 пескоразбрызгивателя. За сутки на улицы Омска использовали 838 тонн песко-соляной смеси.

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В мэрии заявили, во врем дневных работ по зимнему содержанию дорог акцент будет сделан на пешеходных зонах в скверах и парках, на набережных.

Директор БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Сегодня в ночь, чтобы не создавать дополнительных пробок в дневное время, начнем вывоз снега с прибордюрной части центральных магистралей, площадей и транспортных развязок, где уже отработали сегодня до восьми утра. Пять снежных полигонов, куда будет вывозиться снег, готовы, федеральными надзорными органами они уже приняты, замечаний нет.

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Особое внимание будет уделено тротуарам и остановкам общественного транспорта, их будут очищать вручную.

Тротуары и остановки при этом будут очищаться вручную. Как пояснил директор «УДХиБ», этот вопрос все еще прорабатывается.