Омские дорожники из-за погоды теперь работают круглосуточно
Машины будут посыпать дороги песком и убирать снег, в то время как остановки и тротуары будут очищать вручную.
Машины будут посыпать дороги песком и убирать снег, в то время как остановки и тротуары будут очищать вручную.
Городские дорожные службы в связи с погодными условиями перешли на круглосуточный режим работы, передает мэрия Омска. Дежурства по ночам бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» начались с минувшего понедельника, с 23 октября.
В мэрии заявили, во врем дневных работ по зимнему содержанию дорог акцент будет сделан на пешеходных зонах в скверах и парках, на набережных.
Директор БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:
— Сегодня в ночь, чтобы не создавать дополнительных пробок в дневное время, начнем вывоз снега с прибордюрной части центральных магистралей, площадей и транспортных развязок, где уже отработали сегодня до восьми утра. Пять снежных полигонов, куда будет вывозиться снег, готовы, федеральными надзорными органами они уже приняты, замечаний нет.
Особое внимание будет уделено тротуарам и остановкам общественного транспорта, их будут очищать вручную.
Тротуары и остановки при этом будут очищаться вручную. Как пояснил директор «УДХиБ», этот вопрос все еще прорабатывается.
«С 1 ноября этого года будет дополнительно принято 200 сезонных рабочих. Это впервые за последние годы. Именно они вручную будут поддерживать порядок на остановках и пешеходных зонах: убирать снег, во избежание гололеда посыпать песком», — уточнил Казимиров.