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08:40 (мск), источник: Om1.ru

Омские дорожники из-за погоды теперь работают круглосуточно

Машины будут посыпать дороги песком и убирать снег, в то время как остановки и тротуары будут очищать вручную.

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Городские дорожные службы в связи с погодными условиями перешли на круглосуточный режим работы, передает мэрия Омска. Дежурства по ночам бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» начались с минувшего понедельника, с 23 октября.

Из-за непогоды в последние сутки на дороги Омска вышли 322 единицы техники, причем 81 из них — в ночное время. Как пояснили в мэрии, ночью во всех округах прометали дороги и посыпали противогололедными материалами. На прометании работало 53 машины, в основном комбинированные, а на обработке реагентами — 23 пескоразбрызгивателя. За сутки на улицы Омска использовали 838 тонн песко-соляной смеси.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мэрии заявили, во врем дневных работ по зимнему содержанию дорог акцент будет сделан на пешеходных зонах в скверах и парках, на набережных.

Директор БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Сегодня в ночь, чтобы не создавать дополнительных пробок в дневное время, начнем вывоз снега с прибордюрной части центральных магистралей, площадей и транспортных развязок, где уже отработали сегодня до восьми утра. Пять снежных полигонов, куда будет вывозиться снег, готовы, федеральными надзорными органами они уже приняты, замечаний нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Особое внимание будет уделено тротуарам и остановкам общественного транспорта, их будут очищать вручную.

Тротуары и остановки при этом будут очищаться вручную. Как пояснил директор «УДХиБ», этот вопрос все еще прорабатывается.

«С 1 ноября этого года будет дополнительно принято 200 сезонных рабочих. Это впервые за последние годы. Именно они вручную будут поддерживать порядок на остановках и пешеходных зонах: убирать снег, во избежание гололеда посыпать песком», — уточнил Казимиров.

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