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08:51 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре заработала детская поликлиника № 1, закрытая из-за дефектов стен

По результатам обследований здание детской поликлиники признано «ограниченно работоспособным».

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 24 октября все педиатры и специалисты возобновили прием детей в здании детской поликлиники по улице Молодежной, 4, первое время медицинские кабинеты будут размещаться на первых двух этажах, после проведения ремонта в здании отделение будет функционировать в прежнем режиме, сообщает правительство Самарской области.

Напомним, в декабре 2016 года в связи с обнаружением дефектов в строительных конструкциях здания детской поликлиники медицинская деятельность по указанному адресу была приостановлена, а детское отделение переведено во взрослую поликлинику на улицу Тополей.

Все это время администрация поликлиники и специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводили работу по установлению причин возникновения дефектов в строительных конструкциях здания, чтобы получить ответ на главный вопрос — возможна ли безопасная эксплуатация здания. Были привлечены специализированные организации, которые провели предварительную экспертизу технического состояния здания, выполнили инженерно-геологические изыскания и обследовательские работы, включающие лабораторные исследования образцов грунтов, строительных изделий и материалов. В соответствии с техническим заключением по результатам обследований здание признано «ограниченно работоспособным», что позволяет безопасную эксплуатацию здания при условии контроля его технического состояния. Обобщив все собранные материалы, администрацией поликлиники совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и подрядных организаций принято решение о возможности эксплуатации здания.

Главный врач Самарской городской поликлиники № 1 Елена Савачаева отметила, что с декабря 2016 года велся непрерывный мониторинг здания детской поликлиники. Сведений об ухудшении технического состояния не зафиксировано. В настоящее время медицинская помощь будет оказываться на первых двух этажах здания, а после проведения ремонта, окончание которого запланировано на август 2018 года, поликлиника будет работать в полном объеме. Сейчас в здании продолжается мониторинг его технического состояния и ведется деятельность по определению объема ремонтных работ.

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