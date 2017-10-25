В Самаре заработала детская поликлиника № 1, закрытая из-за дефектов стен
По результатам обследований здание детской поликлиники признано «ограниченно работоспособным».
По результатам обследований здание детской поликлиники признано «ограниченно работоспособным».
Во вторник, 24 октября все педиатры и специалисты возобновили прием детей в здании детской поликлиники по улице Молодежной, 4, первое время медицинские кабинеты будут размещаться на первых двух этажах, после проведения ремонта в здании отделение будет функционировать в прежнем режиме, сообщает правительство Самарской области.
Напомним, в декабре 2016 года в связи с обнаружением дефектов в строительных конструкциях здания детской поликлиники медицинская деятельность по указанному адресу была приостановлена, а детское отделение переведено во взрослую поликлинику на улицу Тополей.
Все это время администрация поликлиники и специалисты министерства здравоохранения Самарской области проводили работу по установлению причин возникновения дефектов в строительных конструкциях здания, чтобы получить ответ на главный вопрос — возможна ли безопасная эксплуатация здания. Были привлечены специализированные организации, которые провели предварительную экспертизу технического состояния здания, выполнили
Главный врач Самарской городской поликлиники № 1 Елена Савачаева отметила, что с декабря 2016 года велся непрерывный мониторинг здания детской поликлиники. Сведений об ухудшении технического состояния не зафиксировано. В настоящее время медицинская помощь будет оказываться на первых двух этажах здания, а после проведения ремонта, окончание которого запланировано на август 2018 года, поликлиника будет работать в полном объеме. Сейчас в здании продолжается мониторинг его технического состояния и ведется деятельность по определению объема ремонтных работ.