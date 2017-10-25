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08:54 (мск), источник: СуперОмск

Работники «Мостовика» готовят в Омске митинг из-за невыплаты зарплат

Информация о планирующемся митинге появилась в официальном паблике компании.

Активист организации Роман Гладкий попросил всех сотрудников распространить эту информацию среди коллег, в том числе и бывших, которые до сих пор ждут свои деньги от «Мостовика».

Уведомление о готовящемся митинге уже отправлено в администрацию Омска на имя Сергея Фролова, однако ответ от мэрии пока не пришел.

Как отмечается в заявке, протестный митинг против невыплаты зарплаты бывшим сотрудникам ООО НПО «Мостовик» в составе около 300 человек планируется провести 4 ноября — в День народного единства.

Отмечается, что на митинге будут собираться подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, на мероприятие планируется пригласить представителей регионального министерства труда и соцразвития, облпрокуратуры, а также конкурсного управляющего «Мостовика» Михаила Котова.

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