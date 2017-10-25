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10:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Во время подготовки и празднования Дня полиции изменится схема работы транспорта в Ростове

В рамках подготовки и празднования «Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» 4 и 7 ноября с 20 до 24 часов, а также 10 ноября с 8 до 13 часов в Ростове-на-Дону схема движения городского транспорта претерпит изменения.

1. Автобусы маршрутов №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Кировский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

2. Микроавтобусы на маршрутах №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ будут следовать по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская и далее по маршрутам следования, в обратном направлении: ул. 1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршрутам следования.

3. Троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме маршрута № 5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш.

4. Троллейбусы маршрутов № 2, 22 будут работать по укороченной схеме до пл. Свободы (от 35-й линии и Александровки соответственно).

5. Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена.

Напомним, что 4 и 7 ноября с 20 до 24 часов, а также в связи с празднованием 10 ноября с 8 до 13 часов в центре города будет ограничено движение автотранспорта. В указанные часы нельзя будет проехать по улице Советской (в границах Театральной площади и улицы Каяни), по проспекту Театральному между улицами Социалистической и Максима Горького, а также непосредственно по Театральной площади.

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