Во время подготовки и празднования Дня полиции изменится схема работы транспорта в Ростове

2. Микроавтобусы на маршрутах №№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ будут следовать по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская и далее по маршрутам следования, в обратном направлении: ул. 1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршрутам следования.

Напомним, что 4 и 7 ноября с 20 до 24 часов, а также в связи с празднованием 10 ноября с 8 до 13 часов в центре города будет ограничено движение автотранспорта. В указанные часы нельзя будет проехать по улице Советской (в границах Театральной площади и улицы Каяни), по проспекту Театральному между улицами Социалистической и Максима Горького, а также непосредственно по Театральной площади.