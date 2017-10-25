26 октября в ряде домов Казани не будет света

С 8.00 до 13.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Чуйкова 71, 71б, 73, 75, 77, 77а, 85.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 21; ул. Р. Зорге, 24.

В это же время электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Поперечно-Прогонная, Прогонная.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани.