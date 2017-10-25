26 октября в ряде домов Казани не будет света
(Город Казань KZN.RU, 25 октября). 26 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах
(Город Казань KZN.RU, 25 октября). 26 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах
С 8.00 до 13.00 отключение запланировано в
С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 21; ул. Р. Зорге, 24.
В это же время электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: Загородная,
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает