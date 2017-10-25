Специалисты рассказали, как защитить от BadRabbit зараженный компьютер

Источник: Reuters

Новая версия Petya содержит в себе исправленные ошибки в алгоритме шифрования предыдущего вируса, однако специалисты выяснили, что он перестает действовать после создания файла C:\windows\infpub.dat с присвоенным атрибутом «только для чтения». Эта инструкция опубликована в Twitter-аккаунте компании.

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По словам экспертов, схожесть BadRabbit с NotPetya была отмечена после изучения их кодов, в которых выявлены совпадения. В атаке также используется программа Mimikatz, перехватывающая все логины и пароли на компьютере. В коде уже прописаны логины и пароли для попыток заполучить администраторские логин и пароль.

В минувший вторник информационные системы метрополитена в Киеве и аэропорта в Одессе атаковали неизвестные хакеры. Также о кибератаках на свои порталы заявили агентство «Интерфакс» и издание «Фонтанка.ру».