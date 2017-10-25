Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске пролежит снег

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «В последние дни на Юго-Востоке Западной Сибири произошли резкие изменения погоды, вызванные выходом глубокого циклона из районов Казахстана. Сегодня ночью и днем циклон вызвал дождь, переходящий в снег, усиление ветра до 17- 24 м/с, гололёд. Утром кое-где образовался временный снежный покров, высотой до 1−3 см. К утру похолодало до -3 градусов. 26 октября в Новосибирской области осадки в виде снега сохранятся, будет и порывистый ветер до 20 м/с. 27 октября мы ждем прекращение осадков и ослабление ветра, температура понизится до -7 ночью, днем примерно -2 +4 градуса. 28 октября мы ждем возобновление осадков в виде дождя и повышение температуры до +7 градусов тепла. Погода остается неустойчивой. Постоянный снежный покров в регионе может установиться в первой декаде ноября».