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15:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске пролежит снег

Ждать ли в ближайшее время прекращения осадков — «Вести» спросили у представителя новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина. Этот снег еще растает? Когда в области установится снежный покров, по вашим прогнозам?

Источник: Вести - Новосибирск

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра: «В последние дни на Юго-Востоке Западной Сибири произошли резкие изменения погоды, вызванные выходом глубокого циклона из районов Казахстана. Сегодня ночью и днем циклон вызвал дождь, переходящий в снег, усиление ветра до 17- 24 м/с, гололёд. Утром кое-где образовался временный снежный покров, высотой до 1−3 см. К утру похолодало до -3 градусов. 26 октября в Новосибирской области осадки в виде снега сохранятся, будет и порывистый ветер до 20 м/с. 27 октября мы ждем прекращение осадков и ослабление ветра, температура понизится до -7 ночью, днем примерно -2 +4 градуса. 28 октября мы ждем возобновление осадков в виде дождя и повышение температуры до +7 градусов тепла. Погода остается неустойчивой. Постоянный снежный покров в регионе может установиться в первой декаде ноября».

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