Министерство образования: избиение подростка в омском интернате было инсценировкой
Комиссия из министерства заявляет, что ребята живут дружно, участвуют во всех мероприятиях и относятся друг к другу очень хорошо.
Комиссия из министерства заявляет, что ребята живут дружно, участвуют во всех мероприятиях и относятся друг к другу очень хорошо.
Видеоролик с избиением 13-летнего воспитанника в
Главная новость по теме В интернате на окраине Омска четверо подростков расправились с 13-летним мальчиком.
Увидев ролик, министр образования Татьяна Дернова отправила в школу с проверкой специальную комиссию. Комиссия выяснила, что 17-летний, 16-летний и двое 13-летних агрессоров, а также их 13-летний «противник» числятся в интернате на хорошем счету. Они три года живут в одной комнате — как говорят в интернате, в одной «семье».
Илья Крылич,
— Поясним, что в учреждениях подобного типа и в детских домах Омской области принят «семейный» тип проживания, когда воспитанники живут в одной «семье», состоящей преимущественно из восьми человек. Для них отделены спальни, кухня, игровые комнаты и санузлы. Все пятеро несовершеннолетних на протяжении последних трёх лет проживают вместе в одной семье в данном учреждении и характеризуются с положительной стороны, вместе участвуют в спортивных мероприятиях, добиваясь высоких результатов в соревнованиях, а также социальных акциях. Со слов социального педагога, ребята дружат и стараются сделать так, чтобы их успехи заметили и отметили.
Инспектор по делам несовершеннолетних, которая курирует интернат, рассказала: никаких предпосылок к драке не было. Педагоги поведали: в тот день пятеро воспитанников вместе участвовали в мероприятии, смеялись, шутили и ничем не проявляли неприязни друг к другу.
Комиссия пришла к сенсационному выводу: драка… была инсценировкой. Хотя у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб мягких тканей левой руки.
Илья Крылич,
— По предварительной версии, со слов самих детей, «показательная» драка была полностью инсценирована с целью лишь «проучить» своего товарища, который время от времени портит имущество ребят.
Тем не менее, полиция и следственный комитет продолжают проверку. Ранее полиция сообщала, что решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Побои».