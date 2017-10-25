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09:52 (мск), источник: Om1.ru

Министерство образования: избиение подростка в омском интернате было инсценировкой

Комиссия из министерства заявляет, что ребята живут дружно, участвуют во всех мероприятиях и относятся друг к другу очень хорошо.

Видеоролик с избиением 13-летнего воспитанника в школе-интернате № 5 для умственно отсталых детей прокомментировало министерство образования Омской области. Напомним, что вчера в социальные сети попала видеозапись, на которой четверо подростков в спальне по очереди колотят и пинают мальчика помладше.

Главная новость по теме В интернате на окраине Омска четверо подростков расправились с 13-летним мальчиком.

Увидев ролик, министр образования Татьяна Дернова отправила в школу с проверкой специальную комиссию. Комиссия выяснила, что 17-летний, 16-летний и двое 13-летних агрессоров, а также их 13-летний «противник» числятся в интернате на хорошем счету. Они три года живут в одной комнате — как говорят в интернате, в одной «семье».

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Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

 — Поясним, что в учреждениях подобного типа и в детских домах Омской области принят «семейный» тип проживания, когда воспитанники живут в одной «семье», состоящей преимущественно из восьми человек. Для них отделены спальни, кухня, игровые комнаты и санузлы. Все пятеро несовершеннолетних на протяжении последних трёх лет проживают вместе в одной семье в данном учреждении и характеризуются с положительной стороны, вместе участвуют в спортивных мероприятиях, добиваясь высоких результатов в соревнованиях, а также социальных акциях. Со слов социального педагога, ребята дружат и стараются сделать так, чтобы их успехи заметили и отметили.

Инспектор по делам несовершеннолетних, которая курирует интернат, рассказала: никаких предпосылок к драке не было. Педагоги поведали: в тот день пятеро воспитанников вместе участвовали в мероприятии, смеялись, шутили и ничем не проявляли неприязни друг к другу.

Комиссия пришла к сенсационному выводу: драка… была инсценировкой. Хотя у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб мягких тканей левой руки.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области:

 — По предварительной версии, со слов самих детей, «показательная» драка была полностью инсценирована с целью лишь «проучить» своего товарища, который время от времени портит имущество ребят.

Тем не менее, полиция и следственный комитет продолжают проверку. Ранее полиция сообщала, что решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Побои».

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