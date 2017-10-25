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10:25 (мск), источник: РИА Крым

В среду в Крыму штормовой ветер и дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер — до 20−25 м/с. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов. Местами пройдут дожди.

В Симферополе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем — +9…+11.

В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков. Температура воздуха ночью — +9…+11 градусов, днем — +13…+15.

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