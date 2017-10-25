В среду в Крыму штормовой ветер и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сильный
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сильный
Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов. Местами пройдут дожди.
В Симферополе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем — +9…+11.
В Севастополе переменная облачность, ночью без осадков. Температура воздуха ночью — +9…+11 градусов, днем — +13…+15.