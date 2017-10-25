Волгоградская область вошла в топ-5 лучших регионов РФ по экопросвещению

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, регион принимал участие в общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!», реализуемой в рамках федерального партийного проекта «Экология России».

«Волгоградская область заняла в ней первое место в ЮФО», — добавили в ведомстве. Отметим, что в акции приняло участие 701 образовательное учреждение, что составляет 96% школ региона. «Было проведено 2 669 экоуроков, а также ряд других мероприятий экологической направленности, в которые школьники вовлекали не только своих ровесников, но и взрослых, так что она стала поистине массовой. 10 эколидеров были награждены путевками в детские лагеря “Артек” и “Орленок”, еще двое награждены наручными часами», — рассказали в облдуме.

Вместе со школьниками в экологические акции в этом году активно включились студенты, рабочая молодежь, члены Молодежного парламента и не только.

Добавим также, что впервые в Волгограде был организован городской экологический велопатруль, благодаря которому удалось выявить 78 несанкционированных свалок, а также проведен экологический флешмоб «Сделаем наш город чище!» и фестиваль.