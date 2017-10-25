Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииСоцсети продолжают обсуждать болезненную для всего мира тему сексуальных домогательств, поднятую в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12Праздник миллиона огней
09:50 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре пройдёт легкоатлетический забег в честь Дня народного единства

Забег на самарской Набережной завершит легкоатлетический сезон 2017 года.

В воскресенье, 5 ноября, в Самаре пройдет III легкоатлетический полумарафон «В беге мы едины!», посвященный Дню народного единства, сообщает администрация областного центра.

Забег проводится при поддержке городских властей, Самарской областная федерация легкой атлетики, школы бега и функциональной подготовки «Run Studio».

Этот полумарафон завершит легкоатлетический сезон 2017 года и соберет самых преданных и верных бегу людей на Набережной Волги. Дистанции забега составят 2,5 км, 10 км и 21,1 км. Старт запланирован около памятника воеводе Григорию Засекину в районе Полевого спуска.

Для регистрации корпоративной команды необходимо прислать название команды на почту samara@run-studio.com. Выдача номеров будет происходить 3—4 ноября в ТЦ «Сила Спорта» на первом этаже, в секции 107 (Московское шоссе 17).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь