В Самаре пройдёт легкоатлетический забег в честь Дня народного единства
Забег на самарской Набережной завершит легкоатлетический сезон 2017 года.
Забег на самарской Набережной завершит легкоатлетический сезон 2017 года.
В воскресенье, 5 ноября, в Самаре пройдет III легкоатлетический полумарафон «В беге мы едины!», посвященный Дню народного единства, сообщает администрация областного центра.
Забег проводится при поддержке городских властей, Самарской областная федерация легкой атлетики, школы бега и функциональной подготовки «Run Studio».
Этот полумарафон завершит легкоатлетический сезон 2017 года и соберет самых преданных и верных бегу людей на Набережной Волги. Дистанции забега составят 2,5 км, 10 км и 21,1 км. Старт запланирован около памятника воеводе Григорию Засекину в районе Полевого спуска.
Для регистрации корпоративной команды необходимо прислать название команды на почту samara@run-studio.com. Выдача номеров будет происходить